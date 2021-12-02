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Культура и отдых

Подаренную Москвой карусель установят на Нижегородской ярмарке к 24 декабря

02 декабря 2021 10:26  [172] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подаренную Москвой карусель установят на Нижегородской ярмарке к 24 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Речь идет о карусели для детей диаметром 5,5 м.

Согласно информации, на время мероприятий она будет обслуживаться администрацией Нижегородской ярмарки.

Решение о том, останется ли карусель после праздничных мероприятий, а также, где она будет располагаться, еще не принято.

Ранее министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщал, что Москва подарила городу украшения на 60 млн рублей и карусель. 

Напомним, что Нижний Новгород в этом году носит титул "Новогодней столицы России", а значит у него должна быть своя концепция празднования. Ключевым символом праздника выбрана "волшебная кузница снежинок", где снежинки изготавливаются в стиле казаковской филиграни, а главным героем сказки стал мальчик-мечтатель Ваня. Празднование откроется 11 декабря парадом сказочных героев на ул. Большой Покровской. 

Главной локацией празднования станет Нижегородская ярмарка. Новогодняя программа там откроется 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке предусмотрена анимационная программа, спортивные активности и салют. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января. С 25 декабря по 9 января там будет работать резиденция Деда Мороза.

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Теги:
Аттракционы Нижегородская ярмарка Новый год
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