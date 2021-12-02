Литературный музей имени Горького в Нижнем Новгороде планируется открыть в 2022 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Литературный музей имени Горького в Нижнем Новгороде планируется открыть в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капремонта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в настоящее время выполнены работы по ремонту фасада по ул. Минина, кровли, утеплению чердачного помещения, а также отделочные работы цокольного этажа.

Кроме того, проложена теплотрасса и подключено отопление. Выполнены работы по электрике. Ведутся реставрационные работы по дубовому залу, устройству веранды, отделочные работы.

Планируется, что музей будет открыт в 2022 году.

Ранее сообщалось, что при подготовке к реставрации музея были обнаружены уникальные элементы декора. Коллекция фонда насчитывает 105 тысяч единиц хранения. 40-50% экспонатов музея – это книжный фонд, который на время проведения работ переехал во временное хранилище.

На реставрационные работы в здании Литературного музея выделено около 140 млн рублей.

СПРАВКА:

Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.