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Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода усиленно ликвидируют последствия ночного снегопада

26 декабря 2021 17:53  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Спецтехника и дорожные рабочие в усиленном режиме устраняют последствия ночного снегопада в Нижнем Новгороде. 26 декабря с утра на дорогах города работают 655 дорожных работников и 301 единица спецтехники. Об этом сообщили в городской администрации.

В течение дня с улиц города вывезли почти 16 тыс. кубометров снега. Все работы находятся на личном контроле глав районов.

Так, например, в Приокском районе, по словам главы Михаила Шатилова, работы распланированы на сутки вперёд. На территории Приокского района работает 50 единиц техники и 63 дорожных рабочих. Бригады чистят остановки, тротуары и лестницы, очищают общественные пространства. Уже ночью будет вывозиться снег с Мызинского моста. В усиленном режиме работает ДУК: во дворах на пр. Гагарина, на улицах Жукова, Вологдина и Голованова.

В Канавинском районе рабочие очищают и обрабатывают противогололёдными материалами пешеходные переходы и остановки на ул. Сергея Акимова, Карла Маркса, Чкалова, Октябрьской Революции, пл. Революции и Комсомольском шоссе. На улицах Должанской, Керченской, Стрелке, Совнаркомовской прометают тротуары, на улице Советской и Волжской набережной расчищают лестницы.

В Нижегородском районе первостепенно расчищаются улицы Родионова и Белинского, Казанское шоссе и Нижневолжская набережная, а также маршруты общественного транспорта, территории остановок и лестничные сходы. Затем дорожные службы перейдут к работам на внутриквартальные проезды и улицы районного значения.

В Сормовском районе ночная уборка снега была организована на улицах Кима, Хальзовской и в Центре Сормова, было вывезено около 100 самосвалов снега. Для обработки дорог было израсходовано более 300 тонн различных противогололёдных материалов.

На Автозаводе сейчас идёт расчистка от снега и наледи и обработка противогололёдными материалами тротуаров, остановок на ул. Лескова, Плотникова, Переходникова, пр. Бусыгина и др. Также расчищают от снега территории общественных пространств.

В Советском районе снегоуборочные работы ведутся в плановом режиме при постоянном контакте с жителями района. Уборка и вывоз снега продолжаются в деревне Кузнечиха, в кварталах ул. Сусловой, Горбатовской, Ошарской, Бекетова, Васюнина, Шишкова, Ванеева, Студенческой, Нартова, Ивлиева, маршала Рокоссовского, на пр. Гагарина и пл. Лядова - на дорогах с большим количеством общественного транспорта.

По информации администрации Ленинского района дорожные службы приступили к уборке снега в 4 часа утра. Особое внимание уделяется пешеходным переходам около остановок, основным магистралям, а также просыпке улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Также работы по уборке снега в круглосуточном режиме идут в Московском районе.

Напомним, с 8 декабря в Нижнем Новгороде в связи со снегопадами действует режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городское хозяйство Снег
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