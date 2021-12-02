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Общество

Поставка оборудования для концертного зала и галереи в нижегородских пакгаузах ожидается в 2022 году

27 декабря 2021 14:01  [123] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Поставка специального технического оборудования для концертного зала и галереи в нижегородских пакгаузах ожидается в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Речь идет об акустическом оборудовании, механизации сцены, сценическом свете и т.д. 

В "Центре 800" пояснили, что перенос сроков с 2021 года на 2022 год связан с произошедшей задержкой в поставке вентиляционного оборудования и оборудования холодоснабжения.

Также в связи с этим на следующий год перенесены внутренние работы в пакгаузах.

Как рассказали в организации, на данный момент идут работы по устройству внутренних инженерных систем пакгаузов, ведется монтаж сантехнического оборудования, а также отделочные работы (устройство напольного покрытия, отделка стен, лестничных маршей, потолков). 

На работах задействовано 28  рабочих и четыре инженерно-технических работника, которые используют 5 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что подрядчиком выступает ООО "Аэроком" (г. Москва) в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция" (г. Москва). Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект реализуется с привлечением внебюджетных средств. 

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и решили использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Напомним также, что противоаварийные работы завершились на пакгаузах в декабре 2020 года. Цвет пакгаузов был приближен к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций.

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Теги:
Концерты Музеи Реконструкция
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