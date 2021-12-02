Водителя мусоровоза придавило кабиной в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Водителя мусоровоза придавило кабиной в Нижнем Новгороде 27 декабря. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации в 5:00 40-летний сотрудник ООО "ФАРБЕ52" забирал мусор около общежития НГТУ им. Алексеева. При этом произошла поломка мусоровоза. Водитель поднял кабину, и начал его ремонтировать. Во время ремонта кабина упала на мужчину и сломала ему позвоночник.

Отмечается, что пострадавший смог вызвать себе скорую помощь самостоятельно.

В настоящее время сотрудниками госинспекции труда проверяется соблюдение норм охраны труда, обучение работника безопасным методам работы, допуск к работе в соответствии с государственными требованиями. Устанавливаются причины несчастного случая.