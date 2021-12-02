Запуск новых маршрутов электробусов не планируется в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Запуск новых маршрутов электробусов не планируется в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"Планов по введению новых маршрутов электробусов в Нижнем Новгороде на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что первый в Нижнем Новгороде маршрут электробусов начал работать в июле текущего года. На маршрут "Аэропорт – железнодорожная платформа "Стригино" – станция метро "Парк культуры" вышли электрические автобусы GAZelle e-NN. Расписание движения электробусов по маршруту разработано с учетом графиков движения городских и пригородных электричек. На маршруте действуют все виды проездных.

Ранее сообщалось, что электробусы для первого маршрута в Нижнем Новгороде создал Горьковский автозавод.