Митрополит Георгий освятит храм в честь преподобного Симеона Столпника в нижегородском Кремле

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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит храм в честь преподобного Симеона Столпника в нижегородском Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.
Согласно информации, 31 декабря митрополит Георгий совершит чин Великого освящения храма в честь преподобного Симеона Столпника, который расположен на территории нижегородского кремля. В новоосвященном храме архипастырь возглавит Божественную литургию.
Древний кремлевский храм в честь преподобного Симеона Столпника воссоздан на историческом месте и в историческом виде к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечалось в этом году. Храм представляет собой бесстолпную, одноапсидную, одноглавую постройку с трапезной частью и шатровой колокольней. Высота до креста – около 30 метров, площадь молельного зала — 224,9 квадратных метра.
Напомним, что купола на храм подняли 3 ноября.
Восстановление древнего храма началось 3 июня этого года. Он находится между Ивановской и Зачатской башнями в кремле.
Также 3 ноября в храме прошло перезахоронение останков, обретенных во время восстановления.
Останки были обнаружены в 2018 году во время археологических раскопок, предваривших строительные работы по воссозданию храма. Раскопки проводили специалисты института археологии РАН.
Фоторепортаж найденного некрополя можно посмотреть здесь.
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