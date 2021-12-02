Сроки сдачи ДДТ им. Чкалова на улице Пискунова сдвинулись на 2022 год

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы 29 декабря провели инспекционное выездное совещание по выполнению реставрационных работ во Дворце детского творчества им. Чкалова.

Напомним, муниципальный контракт на реставрацию ОКН федерального значения "Крестьянский подземельный банк" по адресу улица Пискунова, 39 был заключён в декабре 2020 года. Планируемый срок окончания работ – 20 декабря. Стоимость контракта — 135 млн рублей.

По контракту, подрядчику нужно отремонтировать фасады, заменить водопровод и канализацию внутри здания, систему вентиляции, а также электропроводку и освещение, произвести отделочные работы с заменой полов, потолков, дверей, становить витражные перегородки и отреставрировать внутренние стены, окна и оконные проёмы.

Генподрядчиком выступает ООО "АВК Групп". Оно должно было выполнить реставрацию и установку окон и дверей.

При этом, общестроительные работы ведёт субподрядчик, который уже завершает внутреннюю отделку и электротехнические работы.

Как рассказали в пресс-службе Гордумы, генеральный подрядчик не укладывается в сроки контракта: он задерживает поставку отреставрированных окон и дверей, без которых не могут быть завершены внутренние работы.

"Мы не получили от генподрядчика разумного объяснения таких задержек и такой неудовлетворительной организации работы. Финансирование по муниципальному контракту и проектные решения были предоставлены ему вовремя", – подчеркнул председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Генподрядчику поручили усилить работы и вернуться в график, чтобы не нарушать контрактные обязательства.

"Если генподрядчик не мобилизуется, и мы не увидим реальные изменения на объекте, то придется привлекать контрольно-надзорные органы. Обстоятельства складываются так, что у нас других инструментов воздействия на подрядчика больше не остается", – добавил Лавричев.

Кстати, ООО "АВК Групп" также занимается восстановлением Литературного музея им. Горького и ОКН "Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Н.А. Добролюбов".

Напомним, об отставании от сроков было известно ещё в сентябре 2021 года: тогда мэр города Юрий Шалабаев потребовал принять все меры для завершения ремонта Дворца детского творчества в срок.

Ранее сообщалось, что в рамках реконструкции планируется не только сменить внешний облик здания, но и изменить его "начинку". Новая концепция предполагает формат "детского университета", где ребята получат допобразование, развиваясь по различным направлениям – факультетам. Во дворце создадут факультеты технических инноваций, креативных индустрий, педагогических практик и гражданских компетенций, при этом сохранят все существующие коллективы и секции.

СПРАВКА:

Дворец детского творчества им. Чкалова располагается в бывшем Крестьянском поземельном банке, возведённом в 1913-1916 годах. Внутренние интерьеры главного здания частично были изменены в 1936 году по проекту архитектора А.А. Яковлева, который учёл пожелания пионеров и школьников.

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Теги:
Дети Образование Реставрация
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