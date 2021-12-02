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Общество

Дед Мороз и Снегурочка поздравят жителей на дворовых площадках Нижнего Новгорода

30 декабря 2021 18:44  [97] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в рамках социальной акции "Новый год – в каждый двор" проходят новогодние поздравления с участием Деда Мороза и Снегурочки. Мероприятия планируется проводить в районах города до 5 января, рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил глава города Юрий Шалабаев, в период ковидных ограничений принято решение децентрализовать праздничные гуляния и увеличить количество площадок.
Помимо поздравления сказочных персонажей, в программе мероприятия участников ждёт представление, розыгрыши, хороводы и песни. А маленьким нижегородцам Дед Мороз лично подарит подарок.

"Праздники сразу пришлись нижегородцам по душе. Дворовые представления удобны для жителей, так как не надо далеко идти с детьми. Здесь можно увидеть Деда Мороза и Снегурочку, потанцевать, спеть, получить сладкий подарок и зарядиться новогодним настроением", – рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Кроме того, каждый участник акции сможет принять участие в розыгрыше призов. Для этого необходимо выложить в соцсети пост с фотографией дворового праздника с хэштегами #ЕлкиНН, #НижнийНовгород, #НовыйГодВКаждыйДвор. Победитель будет выбран 10 января с помощью генератора случайных чисел.

Расписание предстоящих праздников:

3 января, 11:00 - Московский район, сквер "Юбилейный", ул.Коминтерна, 2-4;
3 января, 13:00 - Приокский район, ЖК Цветы, ул. Академика Сахарова, 111к.1 (хоккейная коробка);
4 января, 11:00 - Советский район, ул. Республиканская, 43;
4 января, 13:00 - Советский район, ул.Невзоровых, 28;
5 января, 11:00 - Сормовский район, Слобода Подновье, д.464 (детская площадка);
5 января, 14:00 - Сормовский район, ул. Федосеенко, 87.

Напомним, в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль "Новогодняя столица России – 2022". Нижегородцев и гостей города ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа в районах города. Так, с 25 декабря начали работу праздничные локации по всему городу. Центральная площадка празднования перенесена на Нижегородскую ярмарку, а на площади Горького будет проходить "Горьковская ёлка".

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Теги:
Дети Новый год Праздники
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