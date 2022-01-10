Более 40% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за последние сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 40% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за последние сутки. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Так, накануне в Нагорной части выпало 20 мм осадков при месячной норме 47 мм, в Заречной части – 17 мм при норме 37 мм.

По поручению главы города Юрия Шалабаева в районах Нижнего Новгорода работает вся муниципальная спецтехника, а также ДУКи и ТСЖ. Главы районов лично инспектируют снегоуборочные работы на подведомственных территориях и контролируют работу подрядчиков. Особое внимание уделяется муниципальным основным и второстепенным дорогам, а также внутриквартальным проездам.

Ранее Юрий Шалабаев потребовал очистить основные городские магистрали от снега до конца дня. Мэр подчеркнул, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта. По мнению Юрия Шалабаева, работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах можно назвать "безобразной".

При этом, дорожные службы очищают Нижний Новгород от снега в круглосуточном режиме.

Также сообщалось, что глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов отчитал главу районного ДУКа Павла Еробкина за безобразную уборку снега.Напомним, Нижний Новгород вошёл в пятерку городов с самыми большими сугробами.