Высота сугробов в Нижнем Новгороде стала рекордной за последние 10 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла самого высокого значения за последние 10 лет и составила 68 см. Об этом рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в интервью телекомпании "Волга 24".

По словам федерального эксперта, в приволжской столице выпал аномальный объём осадков, в результате чего Нижний Новгород стал самым заснеженным городом. Так, высота снежного покрова за последние сутки здесь увеличилась на 22 см.

В частности, во вторник высота снежного покрова на метеорологической станции Нижнего Новгорода составила 68 см. Это самое высокое значение для середины января за последние 10 лет, больше было только в 2011 году.

Кроме того, отметил Старков, это самое высокое значение среди городов-миллионников, больше наблюдается только в дальневосточном Петропавловске-Камчатском - 79 см.

Леонид Старков подчеркнул, что такая динамика увеличения снежного покрова является опасным явлением природы.

"Такие снегопады, по сути, парализуют жизнедеятельность не только мегаполиса, но и обычного населённого пункта. Все это выливается в очень долгую и продолжительную расчистку, которая растягивается буквально на неделю", - заявил метеоролог.

Эксперт также добавил, что такое большое количество осадков, выпавшее в Нижнем Новгороде, связано с действием "малоподвижного атмосферного фронта, который будучи зажатыми между двумя антициклонами лёг в параллельные потоки и практически не имел смещения". По этой причине выпало 70% месячной нормы.

В заключение ведущий метеоролог Gismeteo утешил, что этот атмосферный фронт уже исчерпал себя.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал указание оперативно очистить основные городские магистрали от снега. Мэр подчеркнул, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта.

Ранее градоначальник назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

В свою очередь, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев потребовал вести круглосуточные проверки качества уборки снега в Нижегородской области.