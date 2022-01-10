Главы районных администраций мониторят работу по уборке снега во дворах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Главы районных администраций в соответствии с поручением главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева инспектируют работу по уборке снега во дворах. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее градоначальник назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, в ночное время с подведомственной ему территории вывезено около 2 тыс. кубометров снега, использовано более 400 тонн противогололёдных материалов. На дорогах работает свыше 50 единиц техники - на улицах Щербинки-1, Цветочной, Жукова, Арсеньева. Вручную очищаются территории остановок, тротуары и объекты ФКГС.

"Есть много замечаний к ДУКу: не очищены входные группы, проезды, подъезды к контейнерным площадкам. Держу ситуацию на контроле – дал сутки на исправление", - добавил Михаил Шатилов.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов отметил, что коммунальные службы круглосуточно вывозят снег с дорог и улиц района. Он отметил, что все проблемные зоны - дворы и узкие проезды - держатся на особом контроле, оперативно отрабатываются запросы от жителей. При объезде территорий глава района остался недоволен состоянием придомовых территорий на улицах Ванеева, Панина, Дунаева и дал поручение исправить недочёты до завтра.

Глава Нижегородского района Илья Лагутин сообщил, что для уборки были привлечены дополнительные силы, оперативно отрабатываются сообщения в соцсетях. Он отметил, что особой проблемой стали припаркованные в неположенных местах автомобилей, из-за которых иногда невозможно проехать снегоуборочной технике, и обратился в нижегородцем с просьбой о содействии в этом вопросе.

В рамках объезда и.о главы администрации Канавинского района Александр Вовненко вместе с АТИ выявили недостатки в уборке улиц Октябрьской Революции и Витебской, где подрядным организациям было выдано требование привести территорию в нормативное состояние в течении суток, а АТИ - наказать ДУКи за некачественную работу.

Глава Московского района Владимир Кропотин во время инспекционного объезда проверил качество уборки снега в микрорайоне Бурнаковский, жители которого жаловались на нечищеные дворы.

"Переговорил с представителями управляющей компании, в ближайшее время они должны привести территорию в надлежащее состояние. Я понимаю, последние дни снег идёт постоянно, но обязательства перед жителями должны быть выполнены в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава района.

Глава Автозаводской администрации Александр Нагин сообщил, что на придомовых территориях работают более 900 дворников и более 70 единиц техники. Нн совместно с сотрудниками АТИ также проверили работу управляющих компаний, ТСЖ, администраций торговых центров по уборке снега и наледи.

"Если до конца дня ТСЖ, обслуживающие жилые дома, не справятся с уборкой снега, управление административно-технического и муниципального контроля примет меры административного воздействия", - отметил Нагин.

В администрации Сормовского района рассказали, что за прошедшие сутки с дорог было вывезено порядка 2 тыс. кубометров снега, для обработки дорог израсходовано более 160 тонн противогололёдных материалов.

"Основные проблемы сейчас на придомовых территориях, в частности, поступают многочисленные жалобы от жителей ЖК "Корабли". В микрорайоне были вместе с представителем административно-технической инспекции, управляющая компания будет устранять нарушения по части вывоза снега",- сообщила глава администрации Светлана Горбунова.

В Ленинском районе в рамках инспектирования отмечено неудовлетворительное содержание придомовых территорий на пр. Ленина во дворах домов № 44г и 48д, а также на ул. Перекопская,10. Там из-за большого количества снега люди не могут выехать с парковочных мест. Кроме того, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин отметил плохую уборку пешеходного тротуара у магазина "Пятёрочка" на ул. Космонавта Комарова, 13Б. Управляющим организациям даны сутки для приведения дворов в нормативное состояние.

Напомним, режим повышенной готовности введён в Нижнем Новгороде 9 января из-за надвигающегося снегопада, который продолжается до сих пор. Из-за погодных условий этим утром Нижний Новгород вновь встал в 10-балльных пробках.

Напомним также, что более 40% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за последние сутки. При этом Нижний Новгород вошёл в пятёрку городов с самыми большими сугробами.