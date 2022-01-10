За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит уголовная ответственность
Литературный музей имени Горького откроют в 2022 году
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 января 2022 19:35  [7] Успешную работу по догазификации в Нижегородской области отметили на федеральном уровне
11 января 2022 18:49  [89] Главы районных администраций мониторят работу по уборке снега во дворах Нижнего Новгорода
11 января 2022 18:07  [197] Размеры пособия на детей от 3 до 7 лет вырастут в Нижегородской области в 2022 году
11 января 2022 17:46  [129] Нижегородский водоканал ежедневно проводит отогрев замерзающих уличных колонок
11 января 2022 17:33  [124] Детский познавательный журнал "Наш край" выпустили в Нижегородской области
11 января 2022 17:28  [146] Карантин по бешенству установлен в пос. Дружный Кстовского района
11 января 2022 17:18  [125] Нижегородцы могут записать детей в кружки и секции на сайте Госуслуг
11 января 2022 16:54  [118] Абитуриенты смогут подавать документы на поступление во все российские вузы онлайн к 2023 году
11 января 2022 16:44  [140] Более 40% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за последние сутки
11 января 2022 16:40  [121] Депутаты исполняют новогодние мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Общество

Главы районных администраций мониторят работу по уборке снега во дворах Нижнего Новгорода

11 января 2022 18:49  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Главы районных администраций в соответствии с поручением главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева инспектируют работу по уборке снега во дворах. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее градоначальник назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, в ночное время с подведомственной ему территории вывезено около 2 тыс. кубометров снега, использовано более 400 тонн противогололёдных материалов. На дорогах работает свыше 50 единиц техники - на улицах Щербинки-1, Цветочной, Жукова, Арсеньева. Вручную очищаются территории остановок, тротуары и объекты ФКГС.

"Есть много замечаний к ДУКу: не очищены входные группы, проезды, подъезды к контейнерным площадкам. Держу ситуацию на контроле – дал сутки на исправление", - добавил Михаил Шатилов.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов отметил, что коммунальные службы круглосуточно вывозят снег с дорог и улиц района. Он отметил, что все проблемные зоны - дворы и узкие проезды - держатся на особом контроле, оперативно отрабатываются запросы от жителей. При объезде территорий глава района остался недоволен состоянием придомовых территорий на улицах Ванеева, Панина, Дунаева и дал поручение исправить недочёты до завтра.

Глава Нижегородского района Илья Лагутин сообщил, что для уборки были привлечены дополнительные силы, оперативно отрабатываются сообщения в соцсетях. Он отметил, что особой проблемой стали припаркованные в неположенных местах автомобилей, из-за которых иногда невозможно проехать снегоуборочной технике, и обратился в нижегородцем с просьбой о содействии в этом вопросе.

В рамках объезда и.о главы администрации Канавинского района Александр Вовненко вместе с АТИ выявили недостатки в уборке улиц Октябрьской Революции и Витебской, где подрядным организациям было выдано требование привести территорию в нормативное состояние в течении суток, а АТИ - наказать ДУКи за некачественную работу.

Глава Московского района Владимир Кропотин во время инспекционного объезда проверил качество уборки снега в микрорайоне Бурнаковский, жители которого жаловались на нечищеные дворы.

"Переговорил с представителями управляющей компании, в ближайшее время они должны привести территорию в надлежащее состояние. Я понимаю, последние дни снег идёт постоянно, но обязательства перед жителями должны быть выполнены в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава района.

Глава Автозаводской администрации Александр Нагин сообщил, что на придомовых территориях работают более 900 дворников и более 70 единиц техники. Нн совместно с сотрудниками АТИ также проверили работу управляющих компаний, ТСЖ, администраций торговых центров по уборке снега и наледи.

"Если до конца дня ТСЖ, обслуживающие жилые дома, не справятся с уборкой снега, управление административно-технического и муниципального контроля примет меры административного воздействия", - отметил Нагин.

В администрации Сормовского района рассказали, что за прошедшие сутки с дорог было вывезено порядка 2 тыс. кубометров снега, для обработки дорог израсходовано более 160 тонн противогололёдных материалов.

"Основные проблемы сейчас на придомовых территориях, в частности, поступают многочисленные жалобы от жителей ЖК "Корабли". В микрорайоне были вместе с представителем административно-технической инспекции, управляющая компания будет устранять нарушения по части вывоза снега",- сообщила глава администрации Светлана Горбунова.

В Ленинском районе в рамках инспектирования отмечено неудовлетворительное содержание придомовых территорий на пр. Ленина во дворах домов № 44г и 48д, а также на ул. Перекопская,10. Там из-за большого количества снега люди не могут выехать с парковочных мест. Кроме того, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин отметил плохую уборку пешеходного тротуара у магазина "Пятёрочка" на ул. Космонавта Комарова, 13Б. Управляющим организациям даны сутки для приведения дворов в нормативное состояние.

Напомним, режим повышенной готовности введён в Нижнем Новгороде 9 января из-за надвигающегося снегопада, который продолжается до сих пор. Из-за погодных условий этим утром Нижний Новгород вновь встал в 10-балльных пробках.

Напомним также, что более 40% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за последние сутки. При этом Нижний Новгород вошёл в пятёрку городов с самыми большими сугробами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городское хозяйство Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph