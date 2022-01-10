Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к ночному снегопаду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к очередной волне снегопадов. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Напомним, в ночь на 14 января синоптики прогнозируют обильные осадки, которые продолжатся и днём в пятницу.

Согласно информации, прирост снега может достичь 10 см. Дорожные службы в ночь начнут новый цикл работ: техника выйдет просыпать дороги противогололёдными составами, а после начала снегопада будет выполняться расчистка основных дорог.

"Мы просим владельцев автомобилей не оставлять их на обочинах в неположенных местах, чтобы спецтехника могла качественно прочистить улицы города", - сказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, дворники ДУКОВ и ТСЖ должны завтра с самого утра начать очищать дворы от снега, чтобы обеспечить нормальный выезд автомобилей жильцов с территорий.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.