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Общество

Сильные снегопады снова накроют Нижегородскую область в ночь на 14 января

13 января 2022 17:15  [655] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщает, что ночью и днём 14 января в Нижнем Новгороде и местами по региону ожидается обильный снегопад.

В ведомстве предупредили о вероятности возникновения ЧС, поскольку сильный снег может нарушить работу объектов ЖКХ, а также стать причиной обрушений слабо укреплённых или широкоформатных конструкции и ветхих сооружений.

Кроме того, прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций на федеральных автотрассах, поскольку в условиях непогоды ожидается увеличение аварий на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъёмами.

Пешеходам же нужно быть осторожными, проходя мимо зданий и сооружений, остерегаясь нависшего снега и сосулек.

Напомним, снежная погода установилась в Нижегородской области несколько дней назад. Только за 10 января в Нижнем Новгороде выпало более 40% от месячной нормы осадков.

В итоге высота снежного покрова в Нижнем Новгороде уже достигла самого высокого значения за последние 10 лет и на 12 января составила 68 см.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта. Градоначальник назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

В свою очередь, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев потребовал вести круглосуточные проверки качества уборки снега в Нижегородской области.

Также сообщалось, что почти 1800 административных дел возбуждено АТИ за ненадлежащее содержание территории Нижнего Новгорода в зимний период.

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Теги:
МЧС Погода Снег
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