Размер платы за детсад в Нижнем Новгороде изменится Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Размер платы за детсад в Нижнем Новгороде изменится. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

Согласно тексту документа, размер родительской платы в зависимости от возраста ребенка будет изменен. Так, для детей до 3 лет плата за сутки пребывания в детсаду составит 150,64 рублей.

Родителям детей от 3 до 7 лет за день посещения необходимо будет заплатить 166,57 рублей.

Ранее изменения в тарифы оплаты суток пребывания детей в дошкольном учреждении вносились в феврале 2021 года. Плата за ребенка до 3 лет составляла 123,12 рублей в день, для детей от 3 до 7 лет сутки пребывания обходились в 136,14 рублей.

Документ подписан главой города Юрием Шалабаевым.