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Благоустройство парка Кулибина планируется провести в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.
Согласно предоставленной информации, финансирование работ будет обозначено после аукционов по благоустройству общественных пространств, определенных по итогам рейтингового голосования в 2021 году.
Сам проект благоустройства парка был разработан в 2021 году, в 2022 году в него планируется внести корректировки. При этом пока неизвестно, будет ли увеличена стоимость контракта на благоустройство парка.
В администрации района отметили, что в парке Кулибина предполагается установить новое ограждение по периметру территории, а также малые архитектурные формы, отремонтировать пешеходные дорожки, модернизировать детскую игровую площадку.
Ранее сообщалось, что благоустройство парка в 2022 году будет зависеть от финансирования.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также сообщал, что средства на благоустройство этой территории появились в бюджете города благодаря экономии. После расторжения контракта с подрядчиком они были направлены на благоустройство 14 городских дворов.
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