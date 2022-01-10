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Общество

Благоустройство парка Кулибина планируется провести в 2022 году

15 января 2022 09:36  [128] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Благоустройство парка Кулибина планируется провести в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно предоставленной информации, финансирование работ будет обозначено после аукционов по благоустройству общественных пространств, определенных по итогам рейтингового голосования в 2021 году.

Сам проект благоустройства парка был разработан в 2021 году, в 2022 году в него планируется внести корректировки. При этом пока неизвестно, будет ли увеличена стоимость контракта на благоустройство парка.

В администрации района отметили, что в парке Кулибина предполагается установить новое ограждение по периметру территории, а также малые архитектурные формы, отремонтировать пешеходные дорожки, модернизировать детскую игровую площадку.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка в 2022 году будет зависеть от финансирования.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также сообщал, что средства на благоустройство этой территории появились в бюджете города благодаря экономии. После расторжения контракта с подрядчиком они были направлены на благоустройство 14 городских дворов.

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Теги:
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