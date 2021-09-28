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Общество

Благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде в 2022 году будет зависеть от финансирования

20 октября 2021 15:50  [130] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде в 2022 году будет зависеть от уровня финансирования. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 20 октября.

Депутат Инна Ванькина обратила внимание на то, что парк планировалось благоустроить в 2021 году. Однако, было принято решение перенести благоустройство.

Как пояснил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, сложности при благоустройстве возникли в связи со статусом парка - объект культурного наследия. В связи с этим потребовалась разработка проекта особым образом. Когда проект был разработан, сильно возросли цены на стройматериалы, и подрядчиком совместно с администрацией было принято решение о расторжении контракта. 

Отметим, что конкурс на право благоустройства парка проводился четыре раза.

"План по благоустройству есть. Все будет зависеть от уровня финансирования на следующий год", - сказал Антон Максимов.

Между тем, как рассказала Инна Ванькина, в парке начали установку б\у урн.  Как пояснил представитель администрации Нижегородского района Максим Смертин, прежние урны были в плохом состоянии, из них вываливался мусор. Новые урны, перевезенные в парк с других объектов - вынужденная временная мера до весны.

Депутаты комиссии приняли решение взять этот вопрос на контроль и обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области с просьбой способствовать выделению средств на благоустройство парка.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что средства на благоустройство этой территории появились в бюджете города благодаря экономии.  После расторжения контракта с подрядчиком они были направлены на благоустройство 14 городских дворов.

Напомним, часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода, установленные перед Нижегородским государственным академическим театром драмы им. Горького, хотят перенести в парк Кулибина после Нового года. Отметим, что часы сделаны на основе дизайна Кулибина.

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Теги:
Благоустройство Городская дума Парки
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