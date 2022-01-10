Количество случаев заражения коронавирусом за сутки в Нижегородской области превысило 740 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 743 случая заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 14 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено еще 647 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 235 274 человек.

При этом 222 125 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 974 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 159 человек, в том числе 26 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.82. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса .

Ранее сообщалось, что первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрирован в Нижегородской области. При этом пациентка уже выписана.