Почти 100 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода с начала недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Около 95 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после снегопада, прошедшего в начале недели. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Учитывая, что в самосвал убирается порядка 20 кубометров снега, получается, что с городских улиц вывезли почти 4 750 грузовиков снега, добавили в дептрансе.

Главы районных администраций также продолжают проверять работу подрядчиков по уборке снега с улиц города.

В Ленинском районе, по словам главы администрации Александра Кулагина, все силы были брошены на расчистку центральных магистралей, поскольку район является транзитным для большого количества транспорта. "От качества очистки зависит, будут ли стоять в пробках жители других районов. Поэтому вопрос приведения в порядок центральных магистралей у нас в приоритете", - сказал Кулагин.

Кроме того, глава Ленинского района отметил, что на данный момент усилена работа по очистке дворовых территорий.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов рассказал, что сейчас основное внимание сосредоточено на уборке снега и наледи с дорог, остановок и тротуаров, подъездов к социально значимым объектам.

"В графике на сегодня запланировано провести уборку снега с улиц М.Баграмяна, Тимирязева, Штеменко, Малиновского, Ванеева, Надежды Сусловой. Ситуацию держим на контроле. Штаб по уборке снега проводится совместно с представителями подрядной организации и домоуправляющей компании ежедневно", - сказал Сергей Колотов.

Глава Автозаводской администрации Александр Нагин сообщил, что подрядные организации по максимуму отрабатывают обращения жителей. Работы ведутся на улицах Юлиуса Фучика, Школьной, Пермякова, Комсомольской, Веденяпина, проспектах Молодежном и бусыгина, Южном бульваре.

В районном управлении благоустройства и содержания дорог обратились к местным автомобилистам с просьбой не парковать машины в неположенных местах и не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники на улице Лескова, которую расчищают каждую ночь, проспекте Кирова, улице Веденяпина и на других.

Глава Московского района Владимир Кропотин также сообщил, что на его подведомственной территории техника работает в круглосуточном режиме.

"Сегодня мы продолжаем убирать и вывозить снег в микрорайоне Бурнаковский, а также на проспекте Героев 27-39, на ул. Лубянской, Красных Зорь, 5а, 5, 7,8, 11, 14, 22, 27, у лицея №87. Были обращения жителей частного сектора Новой стройки, туда тоже направляем звено. Кроме этого, будем продолжать чистить заезды во дворы на Московском шоссе от дома 155 и вывозить снег с остановок. В выходные будет очищена улица Черняховского с привлечением эвакуатора, также планируется привести в нормативное состояние подходы к школе №69", - рассказал Владимир Кропотин.

В Сормове дорожные бригады отрабатывают проблемные участки на балахнинской трассе, а также на улицах Федосеенко, Павла Мочалова, Иванова, Свободы и на проспекте 70 лет Октября. По словам главы местной администрации Светланы Горбуновой, жители чаще всего обращаются по уборке придомовых территорий, внутриквартальных дорог, а также парковок. Обращения отрабатываются по мере освобождения техники и дорожных бригад.

И.о.главы администрации Канавинского района Александр Вовненко рассказал, что в уборке территории района задействовано 36 единиц снегоуборочной техники и 112 дорожных рабочих, а во дворах - 230 дворников и 27 единиц спецтехники. В настоящее время очищаются проезды по улицам Литературная, Искры, Вольской, Витебской. Очистка тротуаров идёт по улицам Тираспольской, Керченской, Долгополова, Григорьева. Очистка остановочных павильонов проходит по улицам Сергея Акимова, Карла Маркса, Гордеевской, Долгополова, Литвинова, Июльских дней, Пролетарской, Бетанкура, Самаркандской, Чкалова, Октябрьской Революции, Керченской, Мурашкинской, Советской, а также Мещерском бульваре, Московском и Комсомольском шоссе.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов отчитался, что в районе продолжается работа по расширению дорожных проездов. Подрядные организации в течение дня работают на улицах Луганской, Вологдина, Нижневалдайской, Сурикова, на дороге к районному военкомату и в частном секторе. Также очищаются бульвары и скверы. В выходные подрядные организации будут работать круглосуточно и вывезут снег с Анкудиновского шоссе, улиц 40 лет Октября, Горной, Ларина, Кащенко, Сурикова, 40 лет Победы, проспекта Гагарина и улиц частного сектора.

В Нижегородском районе, по словам главы администрации Ильи Лагутина, рассчистка дорог ведётся в усиленном круглосуточном режиме. Особо внимание уделяется придомовым территориям и общественным пространством. Альпинисты очищают крыши от снега и сосулек.

"Осадков много, поэтому мы непрерывно отслеживаем дорожную ситуацию, фиксируем замечания, контролируем процесс работы подрядчиков и управляющих компаний", – сказал Лагутин.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

Ранее сообщалось, что Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода с начала зимнего периода возбудила уже почти 1800 административных производств за ненадлежащее содержание территорий.