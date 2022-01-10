Группа банка "Открытие" объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Группа банка "Открытие" объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, объем портфеля "Открытие Факторинг" (входит в группу банка "Открытие") достиг 45,3 млрд рублей. В течение прошлого года услугами компании воспользовались 794 клиента.

Факторинговый бизнес группы развивается благодаря интересу крупных компаний к факторингу как способу расчета с поставщиками и подрядчиками, а также гибкости "Открытие Факторинг" в разработке индивидуальных решений для клиентов. Развитие собственного платформенного ИТ-решения позволило упростить доступ поставщиков, дебиторов и принципалов к эффективным инструментам управления оборотным капиталом.

"Результат 2021 года – рекордный для "Открытие Факторинг". Это стало возможным благодаря трансформации бизнес-процессов, расширению продуктовой линейки и усилению команды. Реализованные сделки позволили нарастить объемы финансирования в телекоммуникационной, нефтяной отрасли и реальном секторе. Кроме того, нам удалось предложить инновационные решения для крупнейших маркетплейсов и логистических компаний. В 2022 году наша команда продолжит повышать технологичность бизнеса, улучшать клиентский путь и расширять продуктовый ряд", - сказал генеральный директор "Открытие Факторинг" Александр Пестов.