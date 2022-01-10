Образовательная программа "Территория коммуникаций" для студентов пройдёт в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 28 января по 16 марта в Нижнем Новгороде пройдёт образовательная программа "Территория коммуникаций", сообщили в региональном правительстве

Проект направлен на повышение коммуникативных навыков у студентов Нижегородской области. Программа поможет овладеть умением вести переговоры, а также успешно разрешать спорные вопросы. Участие в ней могут принять молодые люди от 18 до 30 лет, получающие образование по любой специализации.

Программа состоит из четырёх блоков:

- с 28 по 30 января - первый поток на площадке Нижегородского педуниверситета им.К. Минина;

- с 11 по 13 февраля - второй поток на площадке лингвистического университета им.Добролюбова;

- с 25 по 27 февраля - третий поток на площадке ННГУ им.Лобачевского;

- с 11 по 13 марта - четвёртый поток на площадке Нижегородского института управления (филиала РАНХиГС).

Первенство Нижегородской области по управленческим поединкам состоится 16 марта в Мининском университете.

Победители отборочных этапов по итогам смогут поучаствовать в региональном этапе. Кроме того, победители финального этапа войдут в состав региональной делегации на "Интеллектуальной олимпиаде ПФО" среди студентов.

Регистрация участников проводится на портале образовательной площадки "Территория коммуникаций". Со всей подробной информацией можно ознакомиться в официальном сообществе проекта во "ВКонтакте".