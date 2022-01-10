Более 17 тысяч бесплатных консультаций получили нижегородские аграрии в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 17 тысяч бесплатных консультаций провел региональный "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" ("ИКЦ АПК") в 2021 году для нижегородских аграриев. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

"Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Нижегородский области консультирует сельхозпроизводителей по различным экономическим и юридическим вопросам, способствуя их эффективной работе. Кроме того, центр оказывает фермерам помощь в разработке бизнес-планов для участия в конкурсах на получение грантовой поддержки: это "Семейная ферма", "Развитие материально-технической базы сельхозкооперативов", "Агротуризм", а также "Агростартап". Последний проводится в рамках национального проекта "Малое исреднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В прошлом году центр разработал более 200 таких проектов", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Николай Денисов.

Министр отметил, что ИКЦ АПК также оказывает содействие фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам в регистрации, проводит обучающие семинары для сельхозпроизводителей.

"В 2021 году в ИКЦ создан новый вектор развития фермерства, направленный на содействие выходу на экспорт производителей меда. Освоение новых рынков сбыта станет для пчеловодческих хозяйств региона хорошим толчком к развитию", - добавил Николай Денисов.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Производительность труда" и регионального проекта "Эффективная губерния" сотрудники Инновационно-консультационного центра и госкорпорации "Росатом" помогают сельхозпроизводителям региона внедрять технологии бережливого производства для повышения производительности труда и улучшения условий труда работников сельхозпредприятий.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

СПРАВКА:

Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса создан правительством Нижегородской области в 2009 году с целью содействия развитию аграрного производства и улучшению социально-экономических условий жизни на селе. Центр является подведомственным учреждением министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.