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Общество

Главы районных администраций лично проконтролируют вывоз мусора во дворах Нижнего Новгорода

17 января 2022 16:14  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Юрий Шалабаев поручил главам районов Нижнего Новгорода взять на личный контроль ситуацию с вывозом мусора в городских дворах. Об этом мэр рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

По словам градоначальника, в результате сильного снегопада регоператоры по вывозу мусора своевременно не выполнили свою работу в нескольких дворах Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что снегопад – это не повод для того, чтобы не вывозить мусор. Он потребовал, чтобы главы районов работали в плотном контакте с региональными операторами, которые, в свою очередь, должны своевременно сообщать о невозможности проехать к контейнерным площадкам.

Кроме того, руководителям районных администраций нужно проверить состояние мест сбора ТКО и взять на личный контроль расчистку подъездов к ним.

Также мэр потребовал проверить все обращения граждан по теме несвоевременного вывоза мусора, в том числе в соцсетях.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники на улицах города благодаря интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

Ранее сообщалось, что главы районов Нижнего Новгорода предложили внести изменения в законодательство о вывозе твёрдых коммунальных отходов. В частности, наложить на регоператоров обязанность осуществлять вывоз мусора не только с контейнеров, но и с площадок рядом с ними.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городское хозяйство Мусор
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