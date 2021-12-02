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Общество

Главы районов Нижнего Новгорода просят внести изменения в законодательство о вывозе ТКО

07 декабря 2021 14:35  [66] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главы районов Нижнего Новгорода просят внести изменения в законодательство о вывозе твердых коммунальных отходов. Их консолидированное мнение первый заместитель главы Канавинского района Александр Вовненко представил депутатам Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания комиссии по экологии 7 декабря.

Александр Вовненко рассказал, что в настоящее время в городе есть проблемы, связанные с содержанием контейнерных площадок и мест складирования крупногабаритных отходов.

В частности, часто свалка образуется около контейнерных площадок. При этом региональный оператор вывозит только мусор из контейнеров. Кроме того, регоператор отказывается вывозить крупногабаритный мусор со специально оборудованных мест, который не относятся к ТКО, а является строительными отходами.

"Действующее законодательство сейчас не дает четкого разграничения отходов текущего и капитального ремонтов", - отметил Александр Вовненко.

Также региональный оператор не вывозит мусор из неисправных контейнеров.

Главы районов Нижнего Новгорода предлагают обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области, чтобы наложить на регоператоров обязанность осуществлять вывоз мусора не только с контейнеров, но и рядом с ними.

Еще одну проблему - размещение отходов юридическими лицами - предлагается решить внесением изменений в правила благоустройства. В частности обязать юридические лица заключать договор с регоператором по обращению с ТКО. 

Директор ООО "Нижэкология—НН" Андрей Паршин частично согласился с позицией администрации. 

"У нас существуют проблемы с состоянием контейнерных площадок на территории частного сектора и ветхого фонда. Это связано с повышенным отходообразованием. В аварийном фонде - в связи с непрекращающимися ремонтными работами. Рядом с МКД дворники, управляющие компании, жители следят за сбросом строительных отходов. В частном секторе этого нет, а есть удобные подъездные пути, поэтому юридические лица приезжают и сбрасывают", - пояснил он.

Что касается вывоза дополнительных отходов, Андрей Паршин рассказал, что регоператоры вывозят в четыре раза больше отходов, чем положено по нормативу за счет мусора, который не является ТКО, но находится в контейнерах. В связи с этим в 2019 году предприятие работало с убытком, в 2020 году убытка не было за счет полученной организацией субсидии, связанной с распространением коронавируса.

Комиссия Думы Нижнего Новгорода приняла решение рекомендовать администрации Нижнего Новгорода проанализировать все предложения и представить пути решения, с которыми затем можно будет обратиться в региональный парламент.

Ранее Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии приняли решение создать рабочую группу с привлечением юристов и общественности, чтобы решать возникающие вопросы в части вывоза мусора в городе.

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Теги:
Городская дума Городское хозяйство Мусор
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