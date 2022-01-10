Мужчина погиб в ДТП в Богородском районе, наехав на снежный отвал Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб в ДТП в Богородском районе, наехав на снежный отвал. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, автоавария произошла 17 января в 15:20 на ул. Ясная, 1 в п. Буревестник в Богородском районе.

60-летний водитель иномарки Volvo не справился с управлением и наехал на снежный отвал.

От полученных травм мужчина скончался.

Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб, а еще 11 участников дорожного движения получили травмы.