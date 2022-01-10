Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 18 января COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 322 случая заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 18 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено еще 304 случая заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 237 376 человек.

При этом 224 069 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 29 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 247 человек, в том числе 22 человека скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.20. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 28%.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса .

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом. Около тысячи коек от общего числа будут отведены для детей, которые заболеют COVID-19.