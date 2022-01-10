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Анонсы событий для СМИ на 18 января 2022 года
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Общество

Около 3% школ и детсадов полностью или частично отправлены на карантин по ОРВИ и коронавирусу

18 января 2022 12:44  [145] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 10 по 16 января - на территории Нижегородской области был зарегистрирован рост заболеваемости вирусами разнообразной этиологии. Причём по совокупности рост отмечается как среди детей школьного возраста, так и среди взрослого населения региона. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов гриппа. Всего лабораторно подтверждено 503 случая гриппа, в том числе 502 случая гриппа А и один случай гриппа В, рассказали в Роспотребнадзоре.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 18 января в 2,8% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс (по ОРВИ и по коронавирусу).

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы, детсады и другие организованные коллективы.

В Нижегородской области завершилась прививочная кампания против гриппа, которая проходила параллельно с вакцинацией от COVID-19. От вируса гриппа привились порядка 1,5 млн. нижегородцев (48,8% от населения области), в том числе более 260 тыс. детей.

При этом, более 1,7 млн жителей Нижегородской области уже прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч детей заболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нижегородской области с начала пандемии. Пункты вакцинации от коронавируса для подростков уже организованы в Нижегородской области, ожидается лишь поставка препарата "Спутник М".

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Теги:
Грипп ОРВИ Школы
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