Нижегородскую компанию по вывозу мусора оштрафовали почти на 1 млн рублей за отсутствие медосмотров у сотрудников

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Компанию по вывозу мусора и отходов ООО "Экопром" оштрафовали на 990 тыс. рублей за нарушения требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Согласно информации, ведомство провело плановую проверку соблюдения трудового законодательства в компании. В результате были выявлены нарушения трудовых прав работников, которые могут явиться условием для возникновения несчастных случаев на производстве, подчеркнули в Трудинспекции.
Так, на предприятии 31 сотрудник рабочих профессий был допущен к работе без обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований.
Кроме того, добавили в областной инспекции труда, у генерального директора и главного механика не были проверены знания требований охраны труда. Вместе с тем, руководящий состав компании и работники не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в связи с выходом новых правил по охране труда.
По результатам проверки ООО "Экопром" привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Напомним, несколько лет назад суд оштрафовал нижегородское ООО "Экопром" за горящую свалку ТБО в Шахунском городском округе.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водителя мусоровоза придавило кабиной.
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