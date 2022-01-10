Депутат Госдумы Артём Кавинов назвал приоритетные задачи фракции "Единой России" на весеннюю сессию Политика

Артём Кавинов Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов назвал приоритетные задачи фракции "Единой России" на весеннюю сессию по итогам пленарного заседания в российском парламенте.

Он отметил, что весенняя сессия самая длинная по продолжительности.

"Жёсткий график заседаний совмещён с активной и качественной проработкой актуальных тем совместно с общественностью. В портфеле несколько сотен законодательных инициатив. А в приоритете остаётся социальная поддержка семей с детьми и наименее защищённых категорий граждан, выполнение народной программы партии и реализация законопроектов, предложенных президентом Владимиром Путиным", - заявил Артём Кавинов.

"Сегодня, например, приняли в первом чтении законопроект, расширяющий право одиноких отцов на маткапитал. В ближайших планах - обсуждение законопроекта о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах, законопроекта о доплатах к пенсиям детям-инвалидам и детям, получающим пенсии по случаю потери кормильца в период их временного трудоустройства, а также предоставление возможности использования материнского капитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями", - продолжил депутат.

Также планируется утвердить статус многодетной семьи, чтобы в дальнейшем выработать единую систему поддержки таких семей по всей стране.

«Все эти инициативы звучали на встречах с жителями и общественностью при подготовке народной программы. Сейчас вместе с коллегами продолжаем её исполнение и реализацию, в том числе в Нижегородской области и нашем округе», - отметил Артём Кавинов.

Напомним, 17 января на заседании Президиума фракция "Единой России" обозначила планы на весеннюю сессию. В основу работы ляжет народная программа.