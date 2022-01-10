Органы опеки изымут детей у нижегородки, избившей сына в подъезде Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Органы опеки приняли решение об изъятии троих детей у Екатерины Петровой, которая жестоко избила семилетнего мальчика в подъезде жилого дома. В настоящее время готовится соответствующее постановление, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Напомним, в полицию Володарского района поступило сообщение о женщине, которая в подъезде одного из домов избивала ребёнка. Заявитель предоставил видеозапись с камеры наблюдения, на кадрах которой видно, как неизвестная руками и ногами наносит удары мальчику.

В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили личность женщины - 43-летней жительницы посёлка Юганец. Мальчик с видеозаписи оказался её сыном.

Первоначально в отношении матери мальчика полицейские составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию) и ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Кроме того, по данному факту сотрудники Дзержинского Следственного управления организовали доследственную проверку. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с жестоким избиением первоклассника. Мальчика забрали в больницу для осмотра.

По итогам проверочных мероприятий отделом дознания ОМВД России по Володарскому району возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По информации Минсоцполитики Нижегородской области, многодетная мать не трудоустроена, воспитывает детей одна, у неё трое несовершеннолетних детей и одна совершеннолетняя дочь. Семья жила на предоставляемые государством пособия.

Детей планируется разместить в социальном реабилитационном центре на временное содержание, добавили в министерстве.