Работа по очистке кровель зданий от наледи и снега усилена в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с температурными колебаниями от минусовых к плюсовым значениям в Нижнем Новгороде усилена работа по очистке кровель зданий от наледи и снега. Об этом сообщили в администрации города.

Данный вопрос находится на личном контроле глав районных администраций, которые регулярно проводят объезды подведомственных территорий.

Глава Сормовского района Светлана Горбунова сообщила, что ДУКу совместно с собственниками и арендаторами зданий было дано поручение в срочном порядке убрать снег и сосульки с крыш домов на улицах Никиты Рыбакова, Иванова, Коминтерна. Она добавила, что учреждениям социальной сферы необходимо проверить все свои кровли.

Представитель домоуправляющей компании ООО "МС800" доложил главе Сормовского района, что 19 января ведутся работы на кровлях на ул. Ясной,11, Иванова,14/1 и 14/4, Вождей Революции,28, а также на домах на ул. Светлоярской 15, 22, 24, 26, ул.Станиславского,25, ул. Ефремова,4.

В администрации Канавинского района сообщили, что более 350 домов находятся в зоне интенсивного пешеходного движения, и состояние кровель таких домов на особом контроле районной администрации. За прошлую неделю ДУКи очистили 445 крыш. Работа ведётся ежедневно, а первоочередное внимание уделяется уборке кровель над тротуарами, над подъездами, над входами в магазины и другие учреждения.

В Московском районе необходимо выполнить очистку кровли у 523 многоквартирных домов. На данный момент работы произведены у 212, сказал глава администрации Владимир Кропотин. Так, ДУК Московского района несёт ответственность за очистку 253 объектов, работы выполнены на 109 домах. ООО "Восток 2" обслуживает 67 строений, все они приведены в надлежащее состояние

В Приокском районе за прошедшую неделю очистили 125 домов от снега и наледи, в том числе 25 в зоне интенсивного движения пешеходов. 19 января прошли работы на улице Щербинки-1 на домах 8, 9, 10, 14, 26 и на "красной" линии проспекта Гагарина. Кроме того, по славам главы района Михаила Шатилова, АТИ выдала предписания всем учебным учреждениям и хозяйствующим субъектами, чтобы они также не забывали чистить кровлю от сосулек.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов сообщил, что управляющим компаниям поручено очистить кровли от наледи, особенно в зоне интенсивного движения. Ежедневно сотрудники администрации проверяют ход работ, в случае грубых нарушений направляются сведения в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер административного воздействия.

В Ленинском районе расположены 270 домов со скатными и полого-скатными крышами, где образуются наледи и сосульки. Во всех местах, где сход наледи представляет угрозу жизни и здоровью населения, уборка сосулек уже произведена.

В Автозаводском районе с 10 по 14 января проводилась расчистка на кровлях 262 жилых домов. Повторная расчистка проводилась на 11 кровлях. В данный момент работы проходят на ул. Комсомольская, Лескова, 29, Янки Купалы и других.

Бригады кровельщиков на территории Нижегородского района также работают в усиленном режиме. Особо внимание уделяется обращениям жителей, касающихся придомовых территорий.

Нижегородцы могут сообщить о снежных навесах и опасных сосульках в ДУКи, АТИ и на горячую линию региональной госжилинспекции: 8 (831) 430-79-19.

Также можно написать обращение на платформе "Лобачевский".

Напомним, административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода с начала зимнего периода возбудила уже почти 1800 административных производств за ненадлежащее содержание городских территорий. Кроме того, АТИ направила 271 уведомление в адрес собственников нежилых зданий о необходимости очистить от снега и сосулек кровли.

Ранее сообщалось, что Госжилинспекция Нижегородской области потребовала от управляющих компаний срочно очистить от сосулек и наледи крыши домов. Согласно информации, всего с начала зимнего периода в Нижегородской области ГЖИ проверила 6114 кровель многоквартирных домов, и на 940 выявлены нарушения.