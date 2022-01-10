Команда "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" победила в марафоне "30 лет в движении" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Команда "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" победила в онлайн-марафоне "30 лет в движении". Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, 19 января на кстовском нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") состоялась торжественная церемония награждения работников, одержавших победу в онлайн-марафоне "30 лет в движении". Он был организован спортивным клубом "ЛУКОЙЛ" в честь 30-летнего юбилея компании.

Последний этап бегового марафона завершился 10 января. На протяжении 2021 года каждый месяц проводились командные челленджи. На карте страны были обозначены 12 маршрутов, которые соединяют города присутствия компании "ЛУКОЙЛ" – от Осло до Когалыма. Каждый из таких маршрутов – отрезок пути, который и должны были преодолеть спортсмены, а вместе они дали стилизованную цифру "30".

В марафоне приняли участие более двухсот работников организаций Группы "ЛУКОЙЛ" с охватом 12 регионов деятельности Компании, включая ближнее и дальнее зарубежье. 7 из 12 этапов выиграла команда работников ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" "Kstovorunning". Заслуженные награды победителям вручал президент спортивного клуба "ЛУКОЙЛ" Владимир Золотухин.

"Кстовчане стали мотором этого бегового челленджа. Так держать! И вперед, к новым победам! Также хочу поблагодарить руководство предприятия за понимание и поддержку корпоративного спорта", - сказал он.

"Вы, безусловно, вносите свой вклад в развитие и популяризацию спорта, мы по праву можем гордиться вашими достижениями, – обратился к марафонцам генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов. – Дистанция, преодоленная вами в этом марафоне, поистине впечатляет! Желаю дальнейших успехов и так же самоотверженно заниматься и спортом, и работой".