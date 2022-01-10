Абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Нижегородской области 21 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 1116 новых случаев инфицирования COVID-19. Это новый рекорд по максимальному числу заболевших за сутки за весь период пандемии. Данные на 21 января опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом, по всей России также установлен новый суточный рекорд - 49 513 человек.

Накануне, 20 января, в Нижегородской области было зарегистрировано в два раза меньше заболевших новой коронавирусной инфекцией - 661 человек. Таким образом, за сутки показатель подскочил на 68,8%. А коэффициент распространённости инфекции в регионе составляет 1,18.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтверждено 497 случаев заболевания, в районах области - 619.

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости на 21 января стали Дзержинск (+117), Бор (+62), Дивеевский район (+54) и Балахнинский район (+47). Всего за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 240 034 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 224 225 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались всего 59 человек.

При этом, по данным Нижегородского Минздрава, свободный коечный фонд в ковид-госпиталях региона составляет 34%.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом на 21 января пополнилась очередным 21 случаем. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 10 310.

Напомним, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.

Ранее Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.