Более 660 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

Еще 661 случай заболевания COVID-19 выявлен в Нижегородской области за сутки по данным на 20 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне был выявлен еще 881 случай заболевания коронавирусом в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 238 918 человек.

При этом 224 166 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 55 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 289 человек, в том числе 16 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.99. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса .

Ранее также сообщалось, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 19.01.2022):

1. Ардатовский – 1 197

2. г.о.г. Арзамас – 4 031

3. Арзамасский – 2 160 (+1)

4. Балахнинский – 8 210 (+26)

5. Богородский – 4 596 (+3)

6. Большеболдинский – 1 263 (+6)

7. Большемурашкинский – 905 (+1)

8. г.о.г. Бор – 11 294 (+21)

9. Бутурлинский – 598

10. Вадский – 803

11. Варнавинский район – 713 (+11)

12. Вачский – 1 981 (+16)

13. Ветлужский – 1 876 (+1)

14. Вознесенский – 809 (+2)

15. Володарский – 3 903 (+7)

16. Воротынский – 1 058

17. Воскресенский – 1 359 (+7)

18. Выксунский – 4 576 (+50)

19. Гагинский – 1 135

20. Городецкий – 7 994 (+2)

21. Дальнеконстантиновский – 1 135 (+1)

22. Дзержинск – 22 338 (+109)

23. Дивеевский – 1 497 (+5)

24. Княгининский – 1 040

25. Ковернинский – 1 621

26. Краснобаковский – 1 463 (+3)

27. Краснооктябрьский – 1 152

28. Кстовский – 4 464 (+9)

29. Кулебакский – 4 213 (+6)

30. Лукояновский – 2 129

31. Лысковский – 3 819

32. Навашинский – 3 585 (+1)

33. Павловский – 6 326 (+19)

34. Первомайский – 508

35. Перевозский – 535

36. Пильнинский – 2 056 (+18)

37. Починковский – 2 083 (+8)

38. Семеновский – 2 084 (+3)

39. Сергачский – 2 148 (+14)

40. Сеченовский – 1 450 (+1)

41. Сокольский – 1 075

42. Сосновский – 2 407 (+12)

43. Спасский – 513

44. Тонкинский – 963 (+9)

45. Тоншаевский – 1 746 (+19)

46. Уренский – 3 185 (+8)

47. Чкаловский – 1 816 (+2)

48. Шарангский – 1 096 (+3)

49. Шатковский – 3 258 (+13)

50. Шахунский – 4 211 (+1)