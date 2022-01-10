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Общество

Более 660 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки

20 января 2022 13:46  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

Еще 661 случай заболевания COVID-19 выявлен в Нижегородской области за сутки по данным на 20 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне был выявлен еще 881 случай заболевания коронавирусом в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 238 918 человек.

При этом 224 166 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 55 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 289 человек, в том числе 16 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.99. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса.

Ранее также сообщалось, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 19.01.2022):

1.    Ардатовский – 1 197

2.    г.о.г. Арзамас – 4 031

3.    Арзамасский – 2 160 (+1)

4.    Балахнинский –  8 210 (+26)  

5.    Богородский – 4 596 (+3)

6.    Большеболдинский – 1 263 (+6)

7.    Большемурашкинский – 905 (+1)

8.    г.о.г. Бор – 11 294 (+21)

9.    Бутурлинский – 598

10.  Вадский – 803

11.  Варнавинский район – 713 (+11)

12.  Вачский – 1 981 (+16)

13.  Ветлужский – 1 876 (+1)

14.  Вознесенский – 809 (+2)  

15.  Володарский – 3 903 (+7)

16.  Воротынский – 1 058

17.  Воскресенский – 1 359 (+7)         

18.  Выксунский – 4 576 (+50)

19.  Гагинский – 1 135        

20.  Городецкий – 7 994 (+2)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 135 (+1)  

22.  Дзержинск – 22 338 (+109)

23.  Дивеевский – 1 497 (+5)

24.  Княгининский – 1 040              

25.  Ковернинский – 1 621              

26.  Краснобаковский  – 1 463 (+3)    

27.  Краснооктябрьский – 1 152     

28.  Кстовский – 4 464 (+9)

29.  Кулебакский – 4 213 (+6)         

30.  Лукояновский – 2 129   

31.  Лысковский – 3 819  

32. Навашинский – 3 585 (+1)

33.  Павловский – 6 326 (+19)

34.  Первомайский – 508     

35.  Перевозский – 535  

36.  Пильнинский – 2 056 (+18)            

37.  Починковский – 2 083 (+8)           

38.  Семеновский – 2 084 (+3)   

39.  Сергачский – 2 148 (+14)    

40.  Сеченовский – 1 450 (+1)        

41.  Сокольский – 1 075

42.  Сосновский – 2 407 (+12)

43.  Спасский – 513  

44.  Тонкинский – 963 (+9)    

45.  Тоншаевский – 1 746 (+19)

46.  Уренский – 3 185 (+8)     

47.  Чкаловский – 1 816 (+2)     

48.  Шарангский – 1 096 (+3)        

49.  Шатковский – 3 258 (+13)    

50.  Шахунский – 4 211 (+1)    

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Теги:
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