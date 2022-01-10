Количество вывезенного с улиц Нижнего Новгорода снега уже в два раза превысило прошлогодние показатели

За полтора последних месяца в Нижнем Новгороде вывезли в два раза больше снега, чем за весь зимний сезон 2019-2020 годов. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
В частности, за эту зиму с улиц Нижнего Новгорода вывезено уже более 730 тыс. кубометров снега, тогда как за всю прошлую зиму было вывезено только 311 тысяч кубометров.
Кроме того, в декабре 2021 года снега было вывезено в 20 раз больше, чем в декабре 2019 года.
В дептрансе предупредили, что по прогнозам синоптиков в Нижнем Новгороде в пятницу и в субботу будет идти снег. Дорожные службы уже начали подготовку по просыпке и прометанию дорог. Ночью и в выходные данная работа продолжится.
Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники на улицах города благодаря интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".
По вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы самостоятельно могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.
Кстати, по данным на 12 января высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла самого высокого значения за последние 10 лет и составила 68 см.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+