Количество вывезенного с улиц Нижнего Новгорода снега уже в два раза превысило прошлогодние показатели Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

За полтора последних месяца в Нижнем Новгороде вывезли в два раза больше снега, чем за весь зимний сезон 2019-2020 годов. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

В частности, за эту зиму с улиц Нижнего Новгорода вывезено уже более 730 тыс. кубометров снега, тогда как за всю прошлую зиму было вывезено только 311 тысяч кубометров.

Кроме того, в декабре 2021 года снега было вывезено в 20 раз больше, чем в декабре 2019 года.

В дептрансе предупредили, что по прогнозам синоптиков в Нижнем Новгороде в пятницу и в субботу будет идти снег. Дорожные службы уже начали подготовку по просыпке и прометанию дорог. Ночью и в выходные данная работа продолжится.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники на улицах города благодаря интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

По вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы самостоятельно могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

Кстати, по данным на 12 января высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла самого высокого значения за последние 10 лет и составила 68 см.