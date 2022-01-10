Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 24 января

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 714 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 24 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено еще 1258 случаев заболевания коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 243 364 человек.

При этом 224 698 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 196 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 378 человек, в том числе 16 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.

Ранее Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 317

2.    г.о.г. Арзамас – 4 103

3.    Арзамасский – 2 206 (+1)

4.    Балахнинский –  8 308 (+32)  

5.    Богородский – 4 636

6.    Большеболдинский – 1 269

7.    Большемурашкинский – 917

8.    г.о.г. Бор – 11 398 (+1)

9.    Бутурлинский – 626

10.  Вадский – 804

11.  Варнавинский район – 730 (+1)

12.  Вачский – 1 985

13.  Ветлужский – 1 877

14.  Вознесенский – 860   

15.  Володарский – 3 915  

16.  Воротынский – 1 066 (+1)

17.  Воскресенский – 1 380          

18.  Выксунский – 4 686  

19.  Гагинский – 1 135        

20.  Городецкий – 8 063 (+6)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 135

22.  Дзержинск – 22 848 (+61)

23.  Дивеевский – 1 556

24.  Княгининский – 1 049 (+1)              

25.  Ковернинский – 1 629              

26.  Краснобаковский  – 1 480     

27.  Краснооктябрьский – 1 172     

28.  Кстовский – 4 597 (+11)

29.  Кулебакский – 4 324 (+45)         

30.  Лукояновский – 2 146    

31.  Лысковский – 3 852 (+1)  

32. Навашинский – 3 602

33.  Павловский – 6 485 (+1)

34.  Первомайский – 510      

35.  Перевозский – 556  

36.  Пильнинский – 2 106            

37.  Починковский – 2 094            

38.  Семеновский – 2 122 (+3)   

39.  Сергачский – 2 153 (+1)    

40.  Сеченовский – 1 456        

41.  Сокольский – 1 105  

42.  Сосновский – 2 457

43.  Спасский – 534  

44.  Тонкинский – 973     

45.  Тоншаевский – 1 784 (+3)

46.  Уренский – 3 229     

47.  Чкаловский – 1 816      

48.  Шарангский – 1 097         

49.  Шатковский – 3 280    

50.  Шахунский – 4 225     

51.   Нижний Новгород – 94 668 (+545)

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Теги:
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