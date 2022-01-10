Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 24 января

Фото:
Еще 714 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 24 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было выявлено еще 1258 случаев заболевания коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 243 364 человек.
При этом 224 698 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 196 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 378 человек, в том числе 16 человек скончались за последние сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.
Напомним, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.
Ранее Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 317
2. г.о.г. Арзамас – 4 103
3. Арзамасский – 2 206 (+1)
4. Балахнинский – 8 308 (+32)
5. Богородский – 4 636
6. Большеболдинский – 1 269
7. Большемурашкинский – 917
8. г.о.г. Бор – 11 398 (+1)
9. Бутурлинский – 626
10. Вадский – 804
11. Варнавинский район – 730 (+1)
12. Вачский – 1 985
13. Ветлужский – 1 877
14. Вознесенский – 860
15. Володарский – 3 915
16. Воротынский – 1 066 (+1)
17. Воскресенский – 1 380
18. Выксунский – 4 686
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 8 063 (+6)
21. Дальнеконстантиновский – 1 135
22. Дзержинск – 22 848 (+61)
23. Дивеевский – 1 556
24. Княгининский – 1 049 (+1)
25. Ковернинский – 1 629
26. Краснобаковский – 1 480
27. Краснооктябрьский – 1 172
28. Кстовский – 4 597 (+11)
29. Кулебакский – 4 324 (+45)
30. Лукояновский – 2 146
31. Лысковский – 3 852 (+1)
32. Навашинский – 3 602
33. Павловский – 6 485 (+1)
34. Первомайский – 510
35. Перевозский – 556
36. Пильнинский – 2 106
37. Починковский – 2 094
38. Семеновский – 2 122 (+3)
39. Сергачский – 2 153 (+1)
40. Сеченовский – 1 456
41. Сокольский – 1 105
42. Сосновский – 2 457
43. Спасский – 534
44. Тонкинский – 973
45. Тоншаевский – 1 784 (+3)
46. Уренский – 3 229
47. Чкаловский – 1 816
48. Шарангский – 1 097
49. Шатковский – 3 280
50. Шахунский – 4 225
51. Нижний Новгород – 94 668 (+545)
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+