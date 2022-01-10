Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 24 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 714 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 24 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено еще 1258 случаев заболевания коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 243 364 человек.

При этом 224 698 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 196 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 378 человек, в том числе 16 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.

Ранее Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 317

2. г.о.г. Арзамас – 4 103

3. Арзамасский – 2 206 (+1)

4. Балахнинский – 8 308 (+32)

5. Богородский – 4 636

6. Большеболдинский – 1 269

7. Большемурашкинский – 917

8. г.о.г. Бор – 11 398 (+1)

9. Бутурлинский – 626

10. Вадский – 804

11. Варнавинский район – 730 (+1)

12. Вачский – 1 985

13. Ветлужский – 1 877

14. Вознесенский – 860

15. Володарский – 3 915

16. Воротынский – 1 066 (+1)

17. Воскресенский – 1 380

18. Выксунский – 4 686

19. Гагинский – 1 135

20. Городецкий – 8 063 (+6)

21. Дальнеконстантиновский – 1 135

22. Дзержинск – 22 848 (+61)

23. Дивеевский – 1 556

24. Княгининский – 1 049 (+1)

25. Ковернинский – 1 629

26. Краснобаковский – 1 480

27. Краснооктябрьский – 1 172

28. Кстовский – 4 597 (+11)

29. Кулебакский – 4 324 (+45)

30. Лукояновский – 2 146

31. Лысковский – 3 852 (+1)

32. Навашинский – 3 602

33. Павловский – 6 485 (+1)

34. Первомайский – 510

35. Перевозский – 556

36. Пильнинский – 2 106

37. Починковский – 2 094

38. Семеновский – 2 122 (+3)

39. Сергачский – 2 153 (+1)

40. Сеченовский – 1 456

41. Сокольский – 1 105

42. Сосновский – 2 457

43. Спасский – 534

44. Тонкинский – 973

45. Тоншаевский – 1 784 (+3)

46. Уренский – 3 229

47. Чкаловский – 1 816

48. Шарангский – 1 097

49. Шатковский – 3 280

50. Шахунский – 4 225

51. Нижний Новгород – 94 668 (+545)