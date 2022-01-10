Уголовное дело завели на мужчину, истязавшего малолетнего пасынка в Нижнем Новгороде

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Следователи СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в истязании малолетнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предварительной информации, предоставленной следователями, в период с 31 декабря 2021 года по 17 января 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал и мучал маленького сына своей супруги, причиняя ему физические и психические страдания.
Телесные повреждения у ребёнка обнаружили сотрудники детского садика и сообщили о них в правоохранительные органы.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего). Мужчину заключили под стражу.
Кроме того, следователи выясняют, совершались ли аналогичные действия в отношении ещё одного малолетнего ребёнка в указанной семье.
Также сотрудники ведомства будут разбираться, почему бездействовала мать детей.
Малышей изъяли из семьи. В настоящее время они находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Расследование по уголовному делу продолжается. добавили в СУ СК.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении жительницы Володарского района, которая в подъезде жилого дома избила своего сына. Органы опеки приняли решение об изъятии всех её троих малолетних детей.
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