За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
24 января 2022 17:17  [33] Уголовное дело завели на мужчину, истязавшего малолетнего пасынка в Нижнем Новгороде
24 января 2022 10:33  [224] Более 60 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном жилом доме на ул. Щербакова
24 января 2022 09:40  [237] Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе "Нижний Новгород - Саратов"
23 января 2022 10:17  [419] Мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском районе этим утром
23 января 2022 10:10  [499] Два человека погибли на пожаре в Шарангском районе
22 января 2022 09:14  [539] Один человек погиб на пожаре в Чкаловске
21 января 2022 16:03  [548] Более 1800 ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде в 2021 году
21 января 2022 11:40  [553] Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области
21 января 2022 10:09  [898] ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Гагарина Нижнего Новгорода
20 января 2022 14:49  [625] Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Дзержинске
Происшествия

Уголовное дело завели на мужчину, истязавшего малолетнего пасынка в Нижнем Новгороде

24 января 2022 17:17  [33] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Следователи СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в истязании малолетнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительной информации, предоставленной следователями, в период с 31 декабря 2021 года по 17 января 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал и мучал маленького сына своей супруги, причиняя ему физические и психические страдания.

Телесные повреждения у ребёнка обнаружили сотрудники детского садика и сообщили о них в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего). Мужчину заключили под стражу.

Кроме того, следователи выясняют, совершались ли аналогичные действия в отношении ещё одного малолетнего ребёнка в указанной семье.

Также сотрудники ведомства будут разбираться, почему бездействовала мать детей.

Малышей изъяли из семьи. В настоящее время они находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Расследование по уголовному делу продолжается. добавили в СУ СК.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении жительницы Володарского района, которая в подъезде жилого дома избила своего сына. Органы опеки приняли решение об изъятии всех её троих малолетних детей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Избиение Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph