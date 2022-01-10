Еще 200 дополнительных коек развернуто для больных коронавирусом за сутки в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 200 дополнительных коек развернуто для больных коронавирусом за сутки в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, всего в настоящее время в больницах и медучреждениях региона развернуто около 4300 коек для тех, кто болеет коронавирусной инфекцией.

"Мы продолжаем адаптацию системы здравоохранения к новой волне коронавируса. Пятая волна ковида привела к серьезному росту заболеваемости. Вместе с тем мы видим, что большая часть случаев болезни протекает в форме, не требующей госпитализации. Более 30% коек для больных ковидом сейчас свободно, достаточно мест, оснащенных кислородом и ИВЛ", - отметил Глеб Никитин.

Нижегородский губернатор призвал нижегородцев осознаннее относится к инфекции.

"Ситуация с заболеваемостью в ближайшее время будет зависеть от соблюдения установленных ограничений и темпов вакцинации. Важно, чтобы жители региона, руководители организаций, собственники бизнеса отнеслись к этому максимально ответственно", - сказал Глеб Никитин.

В то же время министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в 17 взрослых и детских поликлиник Нижнего Новгорода направят дополнительный медперсонал и транспорт. В зависимости от потребности поликлиники получат до 20 дополнительных сотрудников.

Ранее сообщалось, что нижегородский минздрав набирает волонтёров для работы в поликлиниках.

Напомним, что накануне был поставлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в регионе были приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением штамма "Омикрон".