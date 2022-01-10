Нижегородский минздрав набирает волонтёров для работы в поликлиниках

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Министерство здравоохранения Нижегородской области набирает волонтёров для помощи лечебным учреждениям в регионе. Об этом сообщил глава министерства Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
"Если вы не безразличны и хотите помочь, сотрудники поликлиник области будут рады вашей поддержке", - написал он.
В частности, требуется помощь автоволонтёров, которые смогут развозить медиков по адресам. Кроме того, необходимо усиление работы на "горячих линиях", а также с формами отчётности.
Также Мелик-Гусейнов предложил временное или постоянное трудоустройство нижегородцам с медицинским образованием, в том числе по совместительству, для усиления работы медицинских организаций в сложный период. Сотрудникам будут начислены в том числе и стимулирующие выплаты.
По всем вопросам следует обращаться к администрациям поликлиник или по телефонам: 435-79-00, 435-32-00, а также 8(903) 043-79-00 и 8(951) 915-99-50.
Напомним, диспансеризация в нижегородских поликлиниках приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Так, по данным на 26 января, в регионе выявлено 1511 новых случаев заболевания COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о пяти основных симптомах при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон".
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