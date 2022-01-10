Василий Суханов: "Метро станет панацеей и спасением для центра города" Общество

Василий Суханов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Метро станет панацеей и спасением для центра города", - сказал председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, комментируя продолжение строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода.

По его словам, габариты транспортных магистралей города сформировались далеко не в прошлом веке, а в XVII – XVIII веках. Поэтому сегодня пропускная способность магистралей реально исчерпана.

"И транспортная артерия с высочайшей пропускной способностью – метро станет панацеей и спасением для центра города. Поэтому я говорю слова высочайшей благодарности правительству области и администрации города за внесение абсолютно конструктивных изменений в первоначальный проект. То, что в итоге мы перенесли станцию метро от оперного театра на площадь Свободы, очень правильно", - сказал депутат.

Василий Суханов подчеркнул, что площадь Свободы с существующими сейчас длинными пешеходными переходами, круговым движением и огромным трафиком с потоками транспорта с улиц Горького, Варварской и Ванеева давно требует реконструкции.

"Она морально устарела, И то, что магистраль запускают по Горького, а не через парк Кулибина, очень правильно. Потому что в последние десятилетия улица Горького превратилась в транспортную пробку, и ее тоже надо реконструировать. Разгрузка центра города посредством запуска метрополитена – абсолютно правильное решение", - сказал парламентарий.

Он добавил, что продолжение строительства Сормовской ветки метро также актуально и важно для города.

"Конечно, город должен развиваться. У нас огромный земельный ресурс сосредоточен между Сормовым и Балахной. Балахна, по сути, стала пригородом и местом проживания людей, работающих в Нижнем Новгороде. Здесь при умелом выстраивании транспортной логистики Сормовская ветка более чем востребована. И, конечно, она очень сильно разгрузит мосты с точки зрения пассажиропотока. Поэтому развитие Сормовской ветки также будет приоритетным", - добавил депутат в заключение.

Напомним, что в декабре 2021 года был заключён муниципальный контракт с АО "Моспроект-3" на проектирование и продление линии метрополитена от станции "Горьковская" до площади Сенной. Стоимость контракта составляет 35,5 млрд рублей. Две новые станции должны появится уже к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что конкурс на проектирование новых станций "Варя" и "Сормовская" на Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена планируется объявить следующей осенью. На разработку ПСД потребуется 12 месяцев. Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей.

СПРАВКА:

Проектируемый участок метрополитена включает в себя 2 перегона, 2 станционных комплекса и тупики для оборота подвижного состава за станцией "Площадь Сенная". Ориентировочная строительная длина трассы по проекту 2021 года – 3,23 км. Количество строительных площадок – 5, минимальная глубина заложения – 24 метра.

В случае строительства по по проекту 2021 года будет предусмотрено три выхода из метро: около сквера 1905 года, напротив АО "Атомэнергопроект" и на пересечении улиц Горького и Ошарская. На станции "Площадь Сенная" также будет предусмотрено три выхода, один из которых будет расположен на месте существующей автостанции. Расположение ещё двух выходов обсуждается.