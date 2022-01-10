Владимир Солдатенков: "Первоочередная задача – перехватить пассажиропоток на пл. Сенной и пл. Свободы" Общество

Владимир Солдатенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Первоочередная задача – перехватить пассажиропоток на пл. Сенной и пл. Свободы", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя продолжение строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода.

По его словам, одновременно со строительством метро в центре Нижнего Новгорода будут прорабатываться проекты и продолжится оформление инфраструктурного кредита для развития Сормовско-Мещерской линии.

"Для Нижнего Новгорода, особенно для его исторической части, очень важно развитие метро. В силу сложившейся застройки в историческом центре города расширение магистралей невозможно, и поэтому решить проблему пробок в нагорной части поможет только метрополитен. Поэтому первоочередная задача сейчас – перехватить пассажиропоток на площади Сенной и площади Свободы. Работы по строительству метро в центре начнутся уже в этом году. Но, безусловно, важно и рассмотрение Сормовско-Мещерского направления, поскольку именно эти территории перспективны для развития промышленности, производства и позволят обеспечить рабочие места не только жителям Московского и Сормовского районов, но и специалистам, проживающим в нагорной части города. Поэтому одновременно со строительством метро в центре будут прорабатываться проекты и продолжится оформление инфраструктурного кредита для развития Сормовско-Мещерской линии", - сказал депутат.

Он отметил, что это позволит более рационально использовать все существующие ветки метро, включая Автозаводскую и Сормовскую.

"Разумеется, все существующие ветки метро должны развиваться. А в дальнейшем необходимо протянуть нитки метрополитена по всему городу. Благодаря этому можно будет не только быстрее добраться из верхней части в нижнюю и передвигаться по городу, но и меньше использовать личный транспорт", - добавил Владимир Солдатенков в заключение.

Напомним, что в декабре 2021 года был заключён муниципальный контракт с АО "Моспроект-3" на проектирование и продление линии метрополитена от станции "Горьковская" до площади Сенной. Стоимость контракта составляет 35,5 млрд рублей. Две новые станции должны появится уже к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что конкурс на проектирование новых станций "Варя" и "Сормовская" на Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена планируется объявить следующей осенью. На разработку ПСД потребуется 12 месяцев. Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей.

СПРАВКА:

Проектируемый участок метрополитена включает в себя 2 перегона, 2 станционных комплекса и тупики для оборота подвижного состава за станцией "Площадь Сенная". Ориентировочная строительная длина трассы по проекту 2021 года – 3,23 км. Количество строительных площадок – 5, минимальная глубина заложения – 24 метра.

В случае строительства по по проекту 2021 года будет предусмотрено три выхода из метро: около сквера 1905 года, напротив АО "Атомэнергопроект" и на пересечении улиц Горького и Ошарская. На станции "Площадь Сенная" также будет предусмотрено три выхода, один из которых будет расположен на месте существующей автостанции. Расположение ещё двух выходов обсуждается.