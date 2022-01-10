Создать сайт на MODx Revolution

В нашу современность создание и разработка сайта на ModX является довольно прибыльным занятием. MODx Revolution является достаточно востребованной платформой в РФ. Данная CMS имеет совместимость с многими серверами, а удобная контрольная панель без проблем функционирует в современных браузерах. Это обеспечивает гибкость, создавать сайтов с особым дизайном, функционалом. На данной системе можно создать сайты в независимости от сложности, например, простую визиту или целый интернет-магазина.

Особенности платформы для создания сайтов

MODx Revolution имеет открытый код, что обеспечивает гибкость при создании контента. Основным плюсом являются широкие возможности в реализации функционала. Платформа имеет возможность создавать сайты с уникальным дизайном, который не лимитирован готовыми шаблонами. Созданный на данной CMS сайт будет соответствовать всем актуальным стандартам, а, также, полностью соответствовать SEO-требованиям. Для этого платформа предлагает большое количество инструментов, что сделает SEO-оптимизацию простой. Созданный сайт будет отличаться надежностью, работать на высокой скорости, потому, значительное количество посетителей и сильные нагрузки не вызовут нарушений в работе. Данная CMS гарантирует отменное функционирование, быстродействие сайта, что достигается продвинутыми алгоритмами кэширования.

Воспользоваться услугами платформы может любой желающий. Специалисты делают сайты следующих видов:

Визитки,

Корпоративный,

Современные интернет-магазины,

Landing Page,

Транспортировка сайта с альтернативных систем.

Благодаря этому, каждый сможет найти для себя оптимальный вариант.

Достоинства MODx

Предлагаемая платформа имеет ряд преимуществ:

Универсальность. Система имеет открытый код, что позволяет создавать любой тип сайта, программировать любой функционал.

Расширение. Сайт можно расширить без особых затрат времени, сил, что позволит добавить новые страницы, функционал, формы.

Создание любого функционала, дизайна. Платформу легко связать с системами оплаты, доставки, рассылки, что дает возможность создавать не традиционные решения по дизайну, функционалу.

СЕО-оптимизация. Имеется интегрированный модуль для выполнения seo, позволяющий без проблем выполнить адаптацию сайта для поисковых систем.

Простота управления. Для наполнения сайта материалами, их редактирования, управления настройками, не нужно иметь много опыта. Для того, чтобы самому развивать сайт, закажите его на данной платформе.

Обратитесь к профессионалам своего дела и закажите сайт мечты по оптимальной цене.

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