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Валерий Шнякин: жизненный путь

28 января 2022 12:03  [2]

Валерий Шнякин – российский общественный и политический деятель. Его работа направлена на решение проблемных вопросов в экономической и политической сферах. Как человек, посвятивший 30 лет своей жизни военной службе и понимающий важность сохранения отечественной истории, приоритетным вопросом считает патриотическое воспитание молодежи. С 1974 года женат на Элеоноре Владимировне Шнякиной. У политика две дочери и три внука.

Биография Валерия Шнякина

Валерий Николаевич Шнякин родился 5 июня 1957 года. Его малая родина – город Чимкент Казахской ССР (в настоящее время Шымкент, Республика Казахстан). Получил высшее военное образование, окончив в 1957 году Ленинградское дважды Краснознамённое училище имени С. М. Кирова. Через некоторое время продолжил обучение в Военной академии им. М. В. Фрунзе, выпускником которой стал в 1986 году.

В период обучения в академии проходил службу в подразделении внешней разведки при Первом главном управлении Комитета госбезопасности СССР. Далее был Краснознамённый институт им. Ю. В. Андропова (в настоящее время – Академия внешней разведки). Его Валерий Николаевич окончил в 1988 году, после чего, в составе советской делегации, осуществлявшей контроль по выполнению американской стороной условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, посетил США.

Известно, что Валерий Николаевич Шнякин входил в офицерский состав группировки Вооруженных сил СССР, присутствовавшей на территории Афганистана с 1979 по 1989 год (в период афганского конфликта). В 2001 году, после 30 лет военной службы, Валерий Николаевич в звании полковника Службы внешней разведки РФ вышел в отставку и принял решение связать свою дальнейшую деятельность с политической сферой.

Политическая карьера Валерия Шнякина началась в 2001 году с Евразийского экономического сообщества, функционировавшего с 2001 по 2014 год. Деятельность организации была направлена на формирование единого экономического пространства для всех стран, входящих в ее состав. В ЕврАзЭС Валерий Николаевич на протяжении шести лет служил на руководящих должностях, был заместителем интеграционного комитета и генерального секретаря.

В 2007 году Валерий Шнякин был назначен заместителем Григория Рапоты (возглавлявшего до этого ЕврАзЭС) на посту полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе. В 2008 году Валерий Николаевич стал заместителем Г. Рапоты уже на посту главы Приволжского федерального округа. Будучи в этой должности, он занимался регулированием взаимодействия местных и федеральных органов власти.

Следующим этапом политической карьеры Валерия Шнякина стал пост сенатора в Совете Федерации России от Нижегородской области, который он занимал с 2010 до 2014 года. Также в этот период политик являлся членом комиссий по вопросам развития институтов гражданского общества и по международным делам, а с 2013 года и Комитета СФ по обороне и безопасности. С 2014 по 2016 год, после истечения срока сенаторских полномочий, занимался вопросами таможенной политики в составе Федеральной таможенной службы.

В 2013 году Валерий Николаевич становится руководителем Приволжского отделения Российского военно-исторического общества, а годом позже его избирают в центральный совет организации. На этом посту политик выделил приоритетными для себя задачи патриотического воспитания современной молодежи, сохранения отечественной истории Российского государства и его героического прошлого.

С 2017 Валерий Николаевич на посту вице-премьера фонда «Правовое государство» занялся деятельностью, нацеленной на правовое просвещение граждан. В этом же году он был назначен вице-президентом Столыпинского клуба. Организация объединяет общественных деятелей и предпринимателей России, является дискуссионным клубом, в котором обсуждаются экономические и политические проблемы государства.

В настоящее время Валерий Николаевич Шнякин продолжает занимать пост вице-президента в Столыпинском клубе. С 2018 года он состоит в совете директоров юридической компании LEGALART. Деятельность организации направлена на предоставление клиентам высококвалифицированной и компетентной помощи в вопросах отстаивания своих интеллектуальных и корпоративных прав перед органами власти РФ.

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