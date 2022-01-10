Глеб Никитин поручил усилить работу по сохранению и восстановлению исторической среды в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить межведомственное взаимодействие для повышения эффективности работы по сохранению и восстановлению исторической среды в населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства.

Глава региона отметил, что для сохранения и восстановления исторической среды крайне важен объективный подход, учитывающий мнения экспертов и общественности.

"Облик многих улиц складывался веками. Нужно понимать характер этих процессов, учитывать их при планировании развития территорий. Сохранилось немало документов, отражающих формирование городской среды. Их изучение важно не только в теоретическом, но и в практическом плане. Это воспитывает уважение к историческому наследию", - рассказал Глеб Никитин.

В рамках выполнения поручения главы региона директор Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области Дмитрий Ивагин и руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно направлено на развитие культурно-просветительской работы и содействие сохранности исторической среды и традиций Нижегородской области. Также стороны договорились повышать общественный интерес к истории Нижнего Новгорода.

Дмитрий Ивангин рассказал, что "АНО "АСИРИС" плотно сотрудничает с комитетом по делам архивов и самими архивами региона. При выработке решений по тому или иному зданию используются чертежи зданий XIX и XX века.

Также он отметил, что ведется совместная работы в сфере археологических исследований. Планируется расширение археологических разведок в области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил ужесточить ответственность за самовольный снос исторических зданий.

Напомним, что "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" было создано в марте 2021 года с целью эффективного управления объектами недвижимости, обладающими историко-культурной ценностью,а также для их сохранения, восстановления и реинтеграции в современный экономический, культурный и градостроительный контекст.