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Общество

Решение по проекту реставрации ДК им. Ленина ожидается в I квартале 2022 года

31 января 2022 11:22  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Решение по проекту реставрации ДК им. Ленина ожидается в I квартале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, на сегодняшний день реставрационной организацией "ДОМ.НН" проведены инженерные исследования технического состояния ОКН и проработаны принципиальные решения по реставрации. Данные материалы в настоящее время находятся на рассмотрении в управлении. Сроки проведения работ на объекте на сегодняшний день не определены.

Концепция работ по реставрации предусматривает приспособление большей части помещений ДК под жилье, а помещений со стороны главного фасада – под общественную функцию.

Материалы концепции были рассмотрены в октябре 2021 года на заседании общественного совета по культурному наследию при управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области, эксперты дали рекомендации по доработке концепции, в том числе – предложения по увеличению площади общественного пространства.

Ранее сообщалось, что Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

Также напомним, что 3 октября прошлого года в здании произошел пожар. На площади 500 кв.м выгорела кровля. Огнем также было охвачено внутреннее пространство неэксплуатируемого дворца культуры.

СПРАВКА:

Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.

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Теги:
Дом Культуры Реставрация
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