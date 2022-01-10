Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 1200 человек

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Еще 1225 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 31 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 1492 случая заболевания коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 253 084 человек.
При этом 227 878 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 697 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 503 человек, в том числе за последние сутки скончались 14 нижегородцев. Еще 254 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.42. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 21%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 48 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 472
2. г.о.г. Арзамас – 4 449 (+131)
3. Арзамасский – 2 272 (+1)
4. Балахнинский – 8 529 (+37)
5. Богородский – 4 648 (+1)
6. Большеболдинский – 1 326
7. Большемурашкинский – 938
8. г.о.г. Бор – 11 625
9. Бутурлинский – 673
10. Вадский – 853
11. Варнавинский район – 764
12. Вачский – 2 150
13. Ветлужский – 1 905
14. Вознесенский – 958 (+2)
15. Володарский – 4 141 (+3)
16. Воротынский – 1 123
17. Воскресенский – 1 397
18. Выксунский – 4 958 (+1)
19. Гагинский – 1 151
20. Городецкий – 8 285 (+46)
21. Дальнеконстантиновский – 1 185
22. Дзержинск – 24 237 (+116)
23. Дивеевский – 1 670
24. Княгининский – 1 066
25. Ковернинский – 1 643
26. Краснобаковский – 1 551 (+16)
27. Краснооктябрьский – 1 236
28. Кстовский – 5 097 (+140)
29. Кулебакский – 4 597
30. Лукояновский – 2 253
31. Лысковский – 3 998 (+40)
32. Навашинский – 3 770 (+139)
33. Павловский – 6 892 (+134)
34. Первомайский – 536
35. Перевозский – 588 (+1)
36. Пильнинский – 2 167
37. Починковский – 2 139
38. Семеновский – 2 179 (+1)
39. Сергачский – 2 419
40. Сеченовский – 1 487
41. Сокольский – 1 109
42. Сосновский – 2 575
43. Спасский – 626
44. Тонкинский – 1 014
45. Тоншаевский – 1 947 (+63)
46. Уренский – 3 255
47. Чкаловский – 1 825
48. Шарангский – 1 130 (+1)
49. Шатковский – 3 401
50. Шахунский – 4 310 (+9)
51. Нижний Новгород – 97 522 (+343)
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