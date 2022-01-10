Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 1200 человек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1225 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 31 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 1492 случая заболевания коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 253 084 человек.

При этом 227 878 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 697 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 503 человек, в том числе за последние сутки скончались 14 нижегородцев. Еще 254 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.42. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 21%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 48 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 472

2. г.о.г. Арзамас – 4 449 (+131)

3. Арзамасский – 2 272 (+1)

4. Балахнинский – 8 529 (+37)

5. Богородский – 4 648 (+1)

6. Большеболдинский – 1 326

7. Большемурашкинский – 938

8. г.о.г. Бор – 11 625

9. Бутурлинский – 673

10. Вадский – 853

11. Варнавинский район – 764

12. Вачский – 2 150

13. Ветлужский – 1 905

14. Вознесенский – 958 (+2)

15. Володарский – 4 141 (+3)

16. Воротынский – 1 123

17. Воскресенский – 1 397

18. Выксунский – 4 958 (+1)

19. Гагинский – 1 151

20. Городецкий – 8 285 (+46)

21. Дальнеконстантиновский – 1 185

22. Дзержинск – 24 237 (+116)

23. Дивеевский – 1 670

24. Княгининский – 1 066

25. Ковернинский – 1 643

26. Краснобаковский – 1 551 (+16)

27. Краснооктябрьский – 1 236

28. Кстовский – 5 097 (+140)

29. Кулебакский – 4 597

30. Лукояновский – 2 253

31. Лысковский – 3 998 (+40)

32. Навашинский – 3 770 (+139)

33. Павловский – 6 892 (+134)

34. Первомайский – 536

35. Перевозский – 588 (+1)

36. Пильнинский – 2 167

37. Починковский – 2 139

38. Семеновский – 2 179 (+1)

39. Сергачский – 2 419

40. Сеченовский – 1 487

41. Сокольский – 1 109

42. Сосновский – 2 575

43. Спасский – 626

44. Тонкинский – 1 014

45. Тоншаевский – 1 947 (+63)

46. Уренский – 3 255

47. Чкаловский – 1 825

48. Шарангский – 1 130 (+1)

49. Шатковский – 3 401

50. Шахунский – 4 310 (+9)

51. Нижний Новгород – 97 522 (+343)