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Общество

Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 1200 человек

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1225 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 31 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 1492 случая заболевания коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 253 084 человек.

При этом 227 878 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 697 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 503 человек, в том числе за последние сутки скончались 14 нижегородцев. Еще 254 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.42. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 21%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 48 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".  Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 472

2.    г.о.г. Арзамас – 4 449 (+131)  

3.    Арзамасский – 2 272 (+1)   

4.    Балахнинский – 8 529 (+37)   

5.    Богородский – 4 648 (+1)

6.    Большеболдинский – 1 326

7.    Большемурашкинский – 938

8.    г.о.г. Бор – 11 625

9.    Бутурлинский – 673  

10. Вадский – 853

11. Варнавинский район – 764

12. Вачский – 2 150

13. Ветлужский – 1 905

14. Вознесенский – 958 (+2)    

15. Володарский – 4 141 (+3)  

16. Воротынский – 1 123   

17. Воскресенский – 1 397           

18. Выксунский – 4 958 (+1)  

19. Гагинский – 1 151        

20. Городецкий – 8 285 (+46)

21. Дальнеконстантиновский – 1 185  

22. Дзержинск – 24 237 (+116)

23. Дивеевский – 1 670

24. Княгининский – 1 066                

25. Ковернинский – 1 643                

26. Краснобаковский – 1 551 (+16)     

27. Краснооктябрьский – 1 236     

28. Кстовский – 5 097 (+140)

29. Кулебакский – 4 597           

30. Лукояновский – 2 253      

31. Лысковский – 3 998 (+40)   

32. Навашинский – 3 770 (+139)

33. Павловский – 6 892 (+134)

34. Первомайский – 536      

35. Перевозский – 588 (+1)   

36. Пильнинский – 2 167             

37. Починковский – 2 139            

38. Семеновский – 2 179 (+1)   

39. Сергачский – 2 419     

40. Сеченовский – 1 487         

41. Сокольский – 1 109

42. Сосновский – 2 575

43. Спасский – 626  

44. Тонкинский – 1 014     

45. Тоншаевский – 1 947 (+63)

46. Уренский – 3 255      

47. Чкаловский – 1 825       

48. Шарангский – 1 130 (+1)          

49. Шатковский – 3 401    

50. Шахунский – 4 310 (+9)     

51.  Нижний Новгород – 97 522 (+343)

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Теги:
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