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Общество

Число заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в Нижегородской области увеличилось до 48

28 января 2022 10:45  [144] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Число заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в Нижегородской области увеличилось до 48. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ведомстве отмечают, что пять случаев - завозные, заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля, ОАЭ. В анамнезе у одного заболевшего пребывание в других регионах страны. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области.

Управление Роспотребнадзора по каждому случаю провело эпидемиологическое расследование. Был установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы или же госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Напомним, что по данным на 27 января более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

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Теги:
больницы Коронавирус Роспотребнадзор
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