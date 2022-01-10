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Прямые рейсы на Кипр будут доступны из Нижнего Новгорода уже весной этого года

01 февраля 2022 11:12  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прямые рейсы на Кипр будут доступны из Нижнего Новгорода уже весной этого года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Согласно информации, вакцинированные россияне могут въезжать на Кипр по прививочным сертификатам, а невакцинированные– по ПЦР или экспресс-тестам.

В настоящее время известно, что рейсы из Нижнего Новгорода будут выполнять туроператоры "Интурист" и "Библиоглобус". Причем первый вылет запланирован уже на 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Великобритания отменила карантин для туристов из России.

Также напомним, что для российских туристов стал доступен Израиль. Также для посещения открыты Египет, ОАЭ, Австрия, Швейцария.

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Теги:
Аэропорт Туризм
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