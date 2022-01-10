Нижегородские вузы возвращаются к дистанционному формату обучения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские вузы вновь переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службах университетов.

Согласно приказу от 28 января, в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) со 2 февраля обучение будет проводиться в дистанционном формате. При этом с нового учебного года (с сентября) студенты занимались в учебных аудиториях.

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского (ННГУ) также принял решение проводить учебные занятия у обучающихся на заочной форме обучения исключительно в дистанционном формате. В то же время у учащихся очной и очно-заочной формы обучения занятия осуществляются преимущественно в офлайн-формате в аудиториях ННГУ.

В свою очередь заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Сергей Мольков рассказал корреспонденту НИА "Нижний Новгород", что занятия в третьем модуле стартовали в очном формате с численным ограничением не более 50 человек в аудитории. Для межкампусных курсов и курсов с присутствием более 50 человек одновременно сохраняется удаленный формат.

Студенты НГЛУ им. Н. А Добролюбова в настоящее время находятся на каникулах. Формат их обучения - очный или дистанционный еще не определен.

Ранее сообщалось, что в октябре студенты нижегородских вузов уже переходили на дистанционный формат обучения, после чего часть студентов посещала аудиторные занятия.

В настоящее время на карантин по ОРВИ и коронавирусу полностью закрыты 164 школы в Нижегородской области.

Напомним также, что нижегородские студенты также не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.