Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2022 13:51  [97] Нижегородские вузы возвращаются к дистанционному формату обучения
01 февраля 2022 13:38  [134] Число закрытых на карантин в Нижегородской области школ увеличилось до 164
01 февраля 2022 13:28  [89] Парковку транспорта запретят на улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде
01 февраля 2022 12:32  [128] Коронавирусом за сутки в Нижегородской области вновь заболели более 1100 человек
01 февраля 2022 12:08  [150] Дизайнер привлечен к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в Нижнем Новгороде
01 февраля 2022 12:06  [112] Современное медоборудование закупят для больницы ПОМЦ в поселке Октябрьский г.о.г. Бор
01 февраля 2022 11:12  [267] Прямые рейсы на Кипр будут доступны из Нижнего Новгорода уже весной этого года
01 февраля 2022 10:30  [199] Обрыв троллейбусных проводов произошел на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде
01 февраля 2022 10:23  [163] Птицефабрика "Павловская" оштрафована на 1,4 млн рублей за несчастные случаи на производстве
01 февраля 2022 09:40  [221] Более 300 парковочных разрешений выдано в Нижнем Новгороде за январь
Общество

Нижегородские вузы возвращаются к дистанционному формату обучения

01 февраля 2022 13:51  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские вузы вновь переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службах университетов.

Согласно приказу от 28 января, в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) со 2 февраля обучение будет проводиться в дистанционном формате. При этом с нового учебного года (с сентября) студенты занимались в учебных аудиториях.

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского (ННГУ) также принял решение проводить учебные занятия у обучающихся на заочной форме обучения исключительно в дистанционном формате. В то же время у учащихся очной и очно-заочной формы обучения занятия осуществляются преимущественно в офлайн-формате в аудиториях ННГУ.

В свою очередь заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Сергей Мольков рассказал корреспонденту НИА "Нижний Новгород", что занятия в третьем модуле стартовали в очном формате с численным ограничением не более 50 человек в аудитории. Для межкампусных курсов и курсов с присутствием более 50 человек одновременно сохраняется удаленный формат.

Студенты НГЛУ им. Н. А Добролюбова в настоящее время находятся на каникулах. Формат их обучения - очный или дистанционный еще не определен.

Ранее сообщалось,  что в октябре студенты нижегородских вузов уже переходили на дистанционный формат обучения, после чего часть студентов посещала аудиторные занятия. 

В настоящее время на карантин по ОРВИ и коронавирусу полностью закрыты 164 школы в Нижегородской области. 

Напомним также, что нижегородские студенты также не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Коронавирус Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph