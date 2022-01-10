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Число закрытых на карантин в Нижегородской области школ увеличилось до 164. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Согласно информации, на неделе с 24 по 30 января на территории региона регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 81% по совокупному населению и COVID-19 на 56%.
В том числе, как отметили в ведомстве, наиболее интенсивный рост отмечен среди детей 7-17 лет.
В связи с этим управление Роспотребнадзора закрыло на карантин 33% школ и детсадов региона. Полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 164 школы Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что по данным на 28 января в 25% образовательных учреждений региона - школах и детских садах - полностью или частично был приостановлен учебный и воспитательный процесс.
Напомним, что почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии.
При этом, в регион уже поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М".
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